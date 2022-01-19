Теннис. Australian Open-2022. Итоги третьего дня. Хачанов вышел на Надаля, Карацев обошелся без триллера

Российские теннисисты без потерь в одиночном разряде прошли третий день Australian Open-2022 в Мельбурне. Свои матчи 19 января выиграли Аслан Карацев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова, вышедшие уже в третий круг открытого чемпионата Австралии.

Хачанов был явным фаворитом во встрече с Бенжамином Бонзи, который занимает только 63 место в рейтинге ATP. В итоге, Карен обошелся без потерянных сетов, но внутри партий сложностей избежать не удалось. Так, подавая на первую партию, россиянин отыграл несколько брейк-пойнтов. Второй сет он выиграл «под ноль», зато в третьем уступал 1:3. Но, к счастью, сумел вовремя прибавить. Теперь Хачанова ждет испытание куда серьезнее – матч с Рафаэлем Надалем, который в 2022 году пока никому не проигрывал.

В свою очередь, Карацев в первом сете против Маккензи Макдональда начал с 0:3. Но затем нащупал ритм и избежал затяжного триллера, в отличие от предыдущей встречи с Хауме Мунаром. Первый сет спасти не удалось, зато в последующих партиях преимущество Аслана было заметным. Пусть в четвертом сете Макдональд ненадолго и вышел вперед с брейком. Теперь Карацеву предстоит матч с Адрианом Маннарино, который сенсационно выбил из сетки десятого сеяного Хуберта Хуркача.

Кудерметова уверенно взяла первый сет у Елены-Габриэлы Русе, хотя во втором поставила финальную точку в матче не без труда. Теперь ее ждет встреча с Марией Саккари.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Результаты матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

19 января, среда

Второй круг

Женщины

Вероника Кудерметова (Россия, 28) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:2, 7:5

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 28) – Бенжамен Бонзи (Франция) - 6:4, 6:0, 7:5

Аслан Карацев (Россия, 18) – Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 6:2, 6:2, 6:3

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