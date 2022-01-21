Теннис. Australian Open-2022. Итоги пятого дня. Черная пятница для Карацева, Хачанова и Кудерметовой

Стартовые матчи третьего круга Australian Open-2022 по теннису сложились для россиян крайне неудачно. Во всех трех встречах одиночного разряда они потерпели 21 января поражения. И если проигрыши Вероники Кудерметовой и Карена Хачанова сложно назвать сенсационными, то осечка Аслана Карацева – неприятная неожиданность.

В 2021 году Карацев сенсационно добрался в Мельбурне до полуфинала из квалификации. Сейчас же в третьем круге Аслана остановил Адриан Маннарино, занимающий лишь 69 место в рейтинге ATP. Впрочем, француз сейчас находится в отменной форме, ранее он выбил с открытого чемпионата Австралии Хуберта Хуркача. Что же касается встречи с Карацевым, то непредсказуемые удары левши Маннарино часто ставили уставшего после игр в режиме нон-стоп Аслана в тупик. Француз затягивал Карацева в затяжные розыгрыши, изматывая его. Тем не менее, Аслан долгое время сражался на равных, при счете 1:1 по партиям он вел в третьем сете 3:1 и 4:2, но не удержал преимущества и уступил. В четвертое сете у него также были шансы, которые не удалось реализовать. В итоге, поражение за 4 часа и 38 минут. Тем не менее, с учетом титула в Сиднее провальным нынешний визит в Австралию точно не назовешь.

Хачанов, в свою очередь, проиграл Рафаэлю Надалю в восьмой раз подряд, но взял-таки у него третий сет. Однако этим, похоже, Карен лишь раззадорил Рафаэля – в четвертой партии испанец заиграл великолепно. У Кудерметовой против Марии Саккари были шансы в первой партии, но ведя 3:1 и 40:0 Вероника упустила гейм на своей подаче и позволила гречанке перехватить инициативу.

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