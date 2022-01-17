Теннис. Australian Open-2022. Итоги первого дня

Россиянин Аслан Карацев стал одним из главных героев первого дня теннисного Australian Open-2022 в Мельбурне. 18-й сеяный 17 января в пятисетовом и почти пятичасовом матче обыграл Хауме Мунара, причем ему не помешали даже 107 невынужденных ошибок! Кроме того, свои встречи выиграли Карен Хачанов и Вероника Кудерметова, а Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева свои встречи первого круга проиграли, выбыв с открытого чемпионата Австралии.

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Australian Open-2022: фавориты, турнирные сетки, шансы россиян, где смотреть

Карацев буквально двумя днями ранее выиграл в Сиднее свой третий титул в карьере, победив в финале Энди Маррея. В том матче он смотрелся великолепно, однако против Мунара, который не входит даже в топ-80 рейтинга ATP, все давалось Аслану куда тяжелее. Прошлогодний полуфиналист Australian Open совершал гигантское количество невынужденных ошибок, хотя и про виннерсы, само собой, не забывал. В итоге, у него набралось 87 активно выигранных розыгрышей. При этом надо признать, что испанец провел один из лучших матчей в карьере – он оборонялся просто феноменально, порой вытягивая из углов совершенно не берущиеся мячи.

В дебюте встречи Карацев оказался не готов к такому сопротивлению, проиграв первый сет и уступая 0:3 во втором. Но вытянул вторую партию на тай-брейке. Правда, следующий тай-брейк уже выиграл его соперник. Очень сложный момент был в четвертом сете, когда россиянин повел 3:0 с двумя брейками и позволил Мунару сравнять счет. Однако после этого все же сумел сделать еще один брейк и догнал соперника по сетам. В решающей пятой партии также едва не разыгралась настоящая драма – россиянин вел 4:1 с двумя брейками, но затем вновь едва все не растерял. И только при счете 4:3 и 0:40 включился на максимуме и удержал преимущество. В итоге, он победил pа 4 часа и 53 минуты и в среду 19 января сыграет с Маккензи Макдональдом.

Хачанов также не без проблем, отыгравшись с 0:1 по сетам, справился с Денисом Кудлой и теперь встретится с Бенжамином Бонзи. Соперницей Кудерметовой по матчу второго круга станет Елена-Габриэла Рузе. Почти все фавориты, включая Рафаэля Надаля, Эшли Барти и Наоми Осаку выиграли свои стартовые встречи, разве что у мужчин Кэмерон Норри (12) уступил в трех партиях Себастьяну Корде, а у женщин вылетели София Кенин и Кори Гауфф.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Результаты матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

17 января, понедельник

Первый круг

Женщины

Лючия Бронцетти (Италия) – Варвара Грачева (Россия) - 3:6, 6:2, 6:3

Камила Джорджи (Италия, 30) – Анастасия Потапова (Россия) - 6:4, 6:0

Вероника Кудерметова (Россия, 28) – Клер Лю (США) - 6:4, 6:4

Бернарда Пера (США) – Екатерина Александрова (Россия) - 7:5, 6:3

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 28) – Денис Кудла (США) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

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