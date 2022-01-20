Теннис. Australian Open-2022. Итоги четвертого дня. Медведев «укротил» Кирьоса, Рублев не успел устать

Сразу семь российских теннисистов продолжают борьбу на Australian Open-2022 в Мельбурне. Матчи второго круга 20 января для россиян сложились почти идеально. Вылетела только Людмила Самсонова, зато Даниил Медведев, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина уверенно вышли в третий круг.

Конечно же, самой яркой стала игра Медведева и Ника Кирьоса. В ней было все – гигантское количество эйсов (48 в сумме, 31 на счету Даниила), красивые комбинации и по-настоящему трюковые удары. Уже в первой партии австралиец показал, что не намерен сдаваться без борьбы, отыграв брейк. Но все же уступил на тай-брейке. Часто после классных ударов Даниила он аплодировал и говорил по-английски «слишком хорошо». Но при этом все равно сражался, взяв третий сет. Однако в четвертой партии силы у него закончились. Не получилось взбодриться даже при помощи эффектно сломанной ракетки. Теперь Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом.

Рублев, в свою очередь, проиграл Ричардасу Беранкису всего шесть геймов и теперь встретится с Марином Чиличем. У женщин Павлюченкова после победы над Самантой Стосур, сыграет с Сораной Кирстей, а Дарья Касаткина, обыгравшая Магду Линетт, встретится с Игой Швентек. Отметим, что в их половине сетки вылетело несколько фаворитов – проиграли во втором круге Гарбин Мугуруза, Анетт Контавейт, Елена Рыбакина и Эмма Радукану.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Результаты матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

20 января, четверг

Второй круг

Женщины

Маркета Вондроушова (Чехия, 31) – Людмила Самсонова (Россия) - 6:2, 7:5

Дарья Касаткина (Россия, 25) – Магда Линетт (Польша) - 6:2, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – Саманта Стосур (Австралия) - 6:2, 6:2

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 5) – Рикардас Беранкис (Литва) - 6:4, 6:2, 6:0

Даниил Медведев (Австралия, 2) – Ник Кирьос (Австралия) - 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2

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