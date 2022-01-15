Теннис. Australian Open-2022: фавориты, турнирные сетки, шансы россиян, где смотреть

Теннисный Australian Open в 2022 году пройдет в традиционные сроки. Если предыдущий австралийский «Большой шлем» состоялся в Мельбурне в феврале из-за карантинных требований, то на сей раз теннисисты поспорят за трофеи с 17 по 30 января. В общей сложности в открытом чемпионате Австралии в одиночных разрядах сыграют 12 россиян – квартет мужчин во главе с Даниилом Медеведевым и восемь женщин во главе с Анастасией Павлюченковой.

Расписание Australian Open-2022 смотрите здесь

Подробное расписание матчей Australian Open по дням и результаты прошедших матчей смотрите здесь

Турнирные сетки Australian Open смотрите здесь

Медведев уже в прошлом сезоне стал главным соперником Новака Джоковича в борьбе за звание первой ракетки мира. В Мельбурне он не преуспел, уступив сербу в финале. Зато в решающем матче US Open взял убедительный реванш, не позволив Джоковичу собрать календарный «Большой шлем» - завоевать все четыре титула на Гранд-слэмах в течение одного года. Дебютный «Большой шлем», по признанию Даниила, очень многое изменил в лучшую сторону. Теперь россиянин гораздо лучше знает о своих возможностях, понимает, как надо играть для успешного выступления, больше уверен в собственных силах. Безусловно, Медведев по сравнению с началом 2021 года еще прибавил, превратившись в одного из главных фаворитов открытого чемпионата Австралии. И, может, и в главного фаворита с учетом всех визовых сложностей девятикратного чемпиона Australian Open Джоковича в Австралии, из-за которых он вообще рискует пропустить турнир. Но если даже сербу удастся отстоять право на игру, вряд ли он сумеет показать на Australian Open-2022 свой лучший теннис.

Что же касается Даниила, то он подходит к турниру с необходимым зарядом уверенности. На ATP Cup, где россияне на сей раз дошли до полуфинала, после поражения от Уго Умбера он одержал три победы над сильными соперниками – Алексом де Минауром, Маттео Берреттини и Феликсом Оже-Альяссимом. Австралийский открытый хард подходит стилю Медведеву, на нем он чувствует себя очень комфортно, может плести игровую паутину и создавать оппонентам на корте неприятности, грамотно чередуя защитные и атакующие удары, устраивая своеобразную теннисную аритмию.

Турнирная сетка у Медведева, само собой, не так и проста. Уже в третьем круге ему может достаться в соперники обидчик по стартовой встрече ATP Cup Умбер, но сейчас Даниил, конечно же, готов куда лучше и физически и психологически. Также в его четверти сетки Диего Шварцман, Оже-Альяссим, Дэн Эванс и Андрей Рублев (5-й номер посева), с которым, как и год назад, жребий может свести Даниила уже в четвертьфинале. Напомним, что в декабре 2021 года Медведев и Рублев совместными усилиями принесли команде Федерации тенниса России Кубок Дэвиса.

Рублев из-за коронавируса вынужден был пропустить ATP Cup и вообще пока не провел ни одного матча в 2022 году. В половине сетки Медведева и Рублева из звездных игроков можно еще выделить Стефаноса Циципаса, который, правда, после травмы в январе не слишком впечатлял, Каспера Рууда и Энди Маррея.

Двум другим российским участникам победной команды в Кубке Дэвиса-2021 в начале года повезло больше. Аслан Карацев (18-й сеяный в Мельбурне) успел и сдать положительный тест на ковид и, выйдя с карантина, завоевать титул в Сиднее, победив в финале Маррея. А Карен Хачанов (28) добрался до финала турнира в Аделаиде, где уступил Гаэлю Монфису. Аслан и Карен расположились в верхней половине сетки, причем могут встретиться уже на стадии 1/8 финала открытого чемпионата Австралии. Правда, на пути полуфиналиста Australian Open-2021 Карацева к российскому дерби может встретиться в третьем круге Хуберт Хуркач, а потенциальным соперником Хачанова может стать Рафаэль Надаль. Знаменитый испанец пропустил из-за проблем со здоровьем в прошлом году Уимблдон и US Open, но в январе уже успел выиграть титул на турнире ATP 250 в Мельбурне. Понятно, что Рафа – максималист, но сетка у него крайне сложная. Даже взяв за скобки Джоковича. Ведь помимо россиян и Хуркача он еще до полуфинала может выйти на третьего сеяного Александра Зверева, выигравшего во второй половине 2021 года Олимпийские игры в Токио и ATP Finals.

У женщин в последнее время называть главных фаворитов турниров «Большого шлема» почти как гадать на кофейной гуще. Особенно, после сенсационного финала US Open-2021 между Эммой Радукану и Лейлой Фернандес. Но понятно, что Эшли Барти на правах первой ракетки мира все же выглядит претенденткой № 1, да и победа на недавнем турнире в Аделаиде говорит в ее пользу. Уже во втором и третьем кругах соответственно Барти, не исключено, сыграет с росиянками – Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой соответственно, а уже в 1/8 финала – с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич или прошлогодней победительницей открытого чемпионата Австралии Наоми Осакой.

Вообще верхняя половина женской сетки выглядит мощно – здесь также Мария Саккари, Барбора Крейчикова, Паола Бадоса, Онс Жабер, россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова (28), дошедшая до финала январского турнира WTA в Мельбурне. Хотя и нижняя половина по именам впечатляет – вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, Гарбин Мугуруза, Анетт Контавейт, Симона Халеп, Ига Швентек, Радукану, россиянки Анастасия Павлюченкова (10) и Дарья Касаткина (25), дошедшая до полуфинала в Сиднее и прибавившая по сравнению с концовкой прошлого сезона. Также в этой половине и Вера Звонарева с Людмилой Самсоновой, причем героиня финального турнира Кубка Билли Джин Кинг Самсонова уже в третьем круге может сыграть с Соболенко.

Смотрите прямые трансляции Australian Open-2022 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в Eurosport Player