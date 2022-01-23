Теннис. Australian Open-2022. Четвертый круг. Медведев – Кресси: что ждать и где смотреть

Из российских теннисистов только Даниил Медведев пробился в четвертый раунд Australian Open-2022 в Мельбурне, где рано утром 24 января встретится с Максимом Кресси. На первый взгляд, американец не представляет большой опасности – прежде он ни разу не доходил на «Больших шлемах» даже до третьего круга, а в рейтинге располагается только на 70-м месте. Но Кресси великолепно начал 2022-й год, так что недооценивать его нельзя.

Медведев пока в трех матчах Мельбурне проиграл лишь один сет – во втором круге Нику Кирьосу. В третьем круге он уверенно по счету разобрался с Ботиком ван де Зандушульпом (6:4, 6:4, 6:2), но при этом отметил высокое качество игры оппонента из Нидерландов. Также Даниил уважительно высказался и о Кресси, отметив яркое начало года у 24-летнего американца. Что ж, Максим действительно заметно прибавил в последние месяцы. На US Open-2021 он выбил в первом круге Пабло Карреньо-Бусту, в ноябре 2021 года выиграл челленджер в Форли, а в январе 2022 года и вовсе произвел фурор на турнире ATP в Мельбурне. Тогда Максим из квалификации добрался до финала, пройдя Райли Опелку и Григора Димитрова. В финале он практически на равных сражался с Рафаэлем Надалем, проиграв 6:7, 3:6.

После этого Кресси вышел в четвертьфинал в Сиднее, выбив, в частности, Адриано Маннарино. А Australian Open начал с победы в пяти сетах над соотечественником Джоном Иснером 7:6, 7:5, 6:7, 6:7, 6:4. Затем последовали четырехсетовые победы над Томашом Махачем (6:1, 3:6, 6:1, 7:6) и Крисом О’Коннелом (6:2, 6:7. 6:3, 6:2), причем во встрече с австралийцем Кресси пришлось выдержать очень серьезное давление трибун. Таким образом, с учетом квалификации в 2022 году он выиграл уже 11 матчей. Козырями Кресси является отличная подача и игра у сетки, но и на задней линии он не выглядит беспомощно. Хотя понятно, что у Медведева в длинных розыгрышах должно быть преимущество.

Максим Кресси заметно прибавил в последнее время Фото © 2022 Getty Images

К тому же для Максима это всего лишь четвертый турнир «Большого шлема» и никогда прежде он не проходил дальше второго раунда. Так что Даниил будет явным фаворитом. Хотя поражение Александра Зверева от Дениса Шаповалова в четвертом круге показало – даже топ-теннисисты в плохой для себя день могут быть уязвимы. Впрочем, Даниил сейчас по игре выглядит очень хорошо, его физическая готовность также выше всяких похвал. Так что шансы выйти в четвертьфинал без нервотрепки у россиянина весьма неплохи.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

время начала матчей - московское

24 января, понедельник

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Максим Кресси (США). Арена Маргарет Корт. Начало не ранее 6:00

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