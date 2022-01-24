Теннис. Australian Open-2022. Четвертьфинал. Медведев – Оже-Альяссим: что ждать и где смотреть

Российский теннисист Даниил Медведев все ближе к победе на Australian Open-2022. Он уже выиграл в Мельбурне четыре матча и теперь в четвертьфинале 26 января сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, которого, кстати, за последние полгода обыгрывал дважды.

Оже-Альяссиму всего 21 год, но уже входит в топ-10 рейтинга ATP. Молодой канадец очень талантлив, он многое умеет на корте, что уже не раз доказывал на турнирах. В начале января вместе с Денисом Шаповаловым в составе сборной Канады они выиграли ATP Cup, в полуфинале обыграв россиян. Правда, сам Феликс свой матч как раз Медведеву проиграл в двух партиях, но в целом провел в Сиднее очень хороший турнир. Обыграв, в частности, Александра Зверева, Кэмерона Норри и Роберто Баутиста Агута.

На открытом чемпионате Австралии Оже-Альяссим уже успел проявить бойцовский характер, пройдя до четвертьфинала довольно сложную сетку. Уже в стартовом матче он чуть не уступил Эмилу Руусувуори, отыгравшись с 1:2 по сетам и выиграв 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4. Затем последовал еще более затяжной по времени поединок с Алехандро Давидовичем-Фокина, продолжавшийся 4 часа 19 минут. Оже-Альяссим сломил сопротивление испанца 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. И лишь затем довольно легко переиграл Дэна Эванса 6:4, 6:1, 6:1. За выход первый в карьере четвертьфинал Australian Open он обыграл Марина Чилича 2:6, 7:6, 6:2, 7:6. В общей сложности на турнире он выиграл уже пять тай-брейков из шести, поэтому до 13-го гейма в партиях с ним лучше дело не доводить.

«Чувствую себя великолепно. Четвертьфинал состоится только в среду, так что у меня будет время на восстановление», - заявил в интервью на корте Феликс. Действительно, день отдыха наверняка поможет ему восстановиться. Хотя сам канадец признает, что ему необходимо что-то менять в игре против второй ракетки мира. Общий счет личных встреч с Медведевым у него 0:3, причем в Нью-Йорке в полуфинале открытого чемпионата США-2021 (6:4, 7:5, 6:2) и на ATP Cup менее трех недель назад (6:4, 6:0) Даниил не проиграл ни одного сета. На нынешнем Australian Open Медведев устал явно меньше, чем оппонент, он проиграл по ходу турнира всего две партии (одну Нику Кирьосу во втором круге, а вторую Максиму Кресси в четвертом раунде). Очевидно, что Оже-Альяссим не будет по примеру Кресси все время лезть к сетке, а в обмене ударами на задней линии у Даниила все же есть преимущество. Пусть канадец действительно постоянно прогрессирует и недооценивать его ни в коем случае нельзя.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Четвертый круг

время начала матча - московское

26 января, среда.

Даниил Медведев (Россия, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Время начала матча определится позднее

Смотрите прямые трансляции Australian Open-2022 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в Eurosport Player

Все результаты россиян и видео лучших моментов Australian Open смотрите здесь

Расписание Australian Open-2022 смотрите здесь

Australian Open-2022: фавориты, турнирные сетки, шансы россиян, где смотреть

Подробное расписание матчей Australian Open по дням и результаты всех прошедших матчей смотрите здесь

Турнирные сетки Australian Open смотрите здесь