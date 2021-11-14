Теннис. ATP Finals в Турине-2021: все результаты, видео, расписание по дням

С 14 по 21 ноября 2021 года в Турине проходит ATP Finals – итоговый теннисный турнир ATP, на котором в одиночном разряде играют восемь лучших теннисистов сезона-2021, включая россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева. Olympics на этой странице публикует расписание и анонсы самых важных матчей в одиночном разряде, результаты, положение в Красной и Зеленой группах, а также видео лучших моментов каждого игрового дня.
Состав участников ATP Finals-2021
Красная группа
Даниил Медведев
Александр Зверев
Маттео Берреттини
Хуберт Хуркач
Зеленая группа
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Андрей Рублев
Каспер Рууд
Подробный анонс ATP Finals с турнирным расписанием смотрите здесь
Расписание матчей первого дня
Групповой этап. Красная группа. Первый тур
14 ноября, воскресенье
Даниил Медведев – Хуберт Хуркач - 6:7, 6:3, 6:4
Александр Зверев – Маттео Берреттини. Начало не ранее 23:00
Анонс матча Даниила Медведева и Хуберта Хуркача смотрите здесь
Расписание матчей второго дня
Зеленая группа. Первый тур
15 ноября, понедельник
Новак Джокович – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00
Андрей Рублев – Стефанос Циципас. Начало не ранее 23:00
Аонсом матча Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса смотрите здесь
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Положение в группах смотрите здесь