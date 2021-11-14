Теннис. ATP Finals в Турине-2021: все результаты, видео, расписание по дням

С 14 по 21 ноября 2021 года в Турине проходит ATP Finals – итоговый теннисный турнир ATP, на котором в одиночном разряде играют восемь лучших теннисистов сезона-2021, включая россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева. Olympics на этой странице публикует расписание и анонсы самых важных матчей в одиночном разряде, результаты, положение в Красной и Зеленой группах, а также видео лучших моментов каждого игрового дня.

Состав участников ATP Finals-2021

Красная группа

Даниил Медведев

Александр Зверев

Маттео Берреттини

Хуберт Хуркач

Зеленая группа

Новак Джокович

Стефанос Циципас

Андрей Рублев

Каспер Рууд

Подробный анонс ATP Finals с турнирным расписанием смотрите здесь

Расписание матчей первого дня

Групповой этап. Красная группа. Первый тур

14 ноября, воскресенье

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач - 6:7, 6:3, 6:4

Александр Зверев – Маттео Берреттини. Начало не ранее 23:00

Анонс матча Даниила Медведева и Хуберта Хуркача смотрите здесь

Расписание матчей второго дня

Зеленая группа. Первый тур

15 ноября, понедельник

Новак Джокович – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00

Андрей Рублев – Стефанос Циципас. Начало не ранее 23:00

Аонсом матча Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса смотрите здесь

Смотрите прямые трансляции ATP Finals-2021 в Турине на канале Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Положение в группах смотрите здесь