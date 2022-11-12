Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Надаль - Фриц: где смотреть и что ждать

Рафаэль Надаль возвращается на теннисный ATP Finals впервые с 2020 года, когда он в сверхнапряженном полуфинале уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву. 12 ноября 2022 года в стартовом матче в Турине он сыграет с Тейлором Фрицем. Отметим, что в борьбе за лидерство в рейтинге ATP по итогам года для него важен каждый матч.

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Надаль дебютировал на итоговом турнире ATP еще в 2006-м, но так ни разу и не выиграл на нем чемпионский титул. Да и соотношение побед и поражений по меркам Рафы более чем скромное – 20:16. В нынешнем сезоне Надаль взял два «Больших шлема» в первой половине сезона, но из-за травм вторую половину года, можно сказать, провалил. Достаточно сказать, что с начала сентября он сыграл лишь в одном турнире ATP (в Париже), уступив Томми Полу. А с Уимблдона выиграл лишь три встречи (все - на US Open). Тем не менее, Рафа, пусть и не находится в оптимальной форме, не настроен сдаваться без боя. И, не исключено, сможет в Турине показать конкурентоспособный теннис.

Фриц впервые классифицировался на ATP Finals, причем благодаря травме лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Тейлор в нынешнем сезоне взял титул на Masters в Индиан-Уэллс, обыграв в финале как раз Надаля, также первенствовал в Истборне и в Токио. Рафе он по личным встречам уступает 1:2, в последней встрече уступив в пяти партиях в четвертьфинале Уимблдона-2022. Откроют турнир Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим. По личным встречам со счетом 2:1 ведет Каспер, но Феликс в концовке сезона выглядит убедительнее.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур

13 ноября, воскресенье

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5). Начало не ранее 16:00

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Тейлор Фриц (США, 8). Начало не ранее 23:00

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