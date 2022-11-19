Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Финал. Рууд - Джокович: где смотреть и что ждать

В финальном матче теннисного ATP Finals 2022 в Турине 20 ноября сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд. Для Джоковича это будет уже восьмой финал итогового турнира ATP в карьере, пусть и первый с 2018 года. При этом Новак в случае успеха может завоевать уже шестой титул, сравнявшись с Роджером Федерером. Рууд прежде в решающих матчах ATP Finals не играл, но в своей нынешней форме он способен на многое.

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Джокович на нынешнем турнире выиграл все четыре своих матча. О его пути к полуфиналу читайте здесь. Да, сербский теннисист не смог в нынешнем сезоне из-за статуса вакцинации сыграть на двух турнирах «Большого шлема» и нескольких Masters и, как следствие, сохранить первую строчку рейтинга ATP по итогам года, но по игре в концовке сезона его вполне можно назвать № 1 в мужском теннисе. В полуфинале в Турине против Тейлора Фрица Джокович вновь показал себя во всей красе в решающие моменты. Оба сета он взял на тай-брейках, причем во второй партии Фриц подавал на сет при 5:4.

Конечно, Тейлора в одном из розыгрышей десятого гейма сбил выкрик с трибун перед довольно простым ударом, в результате чего мяч угодил в сетку. Но, в целом, Новак, как и днем ранее (в финальном сете в матче с Даниилом Медведевым при 4:5 не в свою пользу), классно сыграл на приеме. По его словам, в такие ответственные моменты, он умеет справляться с нервами и «переключается на другую передачу». Как бы то ни было, серб выиграл 7:6, 7:6 и вышел в свой первый финал ATP Finals с 2018 года, когда он уступил Александру Звереву. Годом ранее Джокович проиграл в решающем матче Энди Маррею, а свой последний на данный момент титул на этом турнире завоевал семь лет назад – обыграв в 2015-м в финале Федерера. Кроме того, в его активе есть победы на итоговом турнире ATP в 2008, 2012, 2013 и 2014 годах. А соотношение побед и поражений на ATP Finals у него сейчас 45:17.

Каспер Рууд вышел в финал итогового турнира ATP впервые в карьере Фото © 2022 Getty Images

Рууд во второй раз в карьере пробился на итоговый турнир. При этом его результаты впечатляют. В 2021 году в Турине он вышел в полуфинал, уступив там Медведеву. На сей раз и вовсе добрался до финала, обыграв на полуфинальной стадии Андрея Рублева 6:2, 6:4. Хотя, конечно, Касперу помог сбой в игре Рублева, в результате которого тот со счета 2:1 в первой партии умудрился проиграть девять геймов подряд. В концовке встречи Андрей немного пришел в себе, сократил отставание во втором сете с 1:5 до 4:5, но благодаря новым мячам и концентрации Рууд сумел-таки поставить точку в матче.

Норвежец сейчас хорош, но будет ли этого достаточно, чтобы справиться с Джоковичем? По крайней мере, прежде Касперу это не удавалось, в трех предыдущих матчах он не взял ни одной партии. В последний раз соперники встречались в Риме в мае 2022 года, а единственный матч на харде провели как раз на ATP Finals год назад – тогда Новак на групповой стадии взял верх 7:6, 6:2.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Финал

время начала матча - московское

20 ноября, воскресенье

Каспер Рууд (Норвегия, 2) –Новак Джокович (Сербия, 7) Начало не ранее 21:00

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