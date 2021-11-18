Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Рублев – Рууд: где смотреть и что ждать

Заключительный матч группового турнира ATP Finals в Турине станет для российского теннисиста Андрея Рублева решающим. В случае победы 19 ноября на Каспером Руудом он выйдет в полуфинал, где встретится с Даниилом Медведевым. В противном случае против Медведева сыграет норвежец Рууд.

Классный теннис в исполнении Рублева во встрече со Стефаносом Циципасом обнадежил, однако в игре с Новаком Джоковичем особой борьбы не получилось. Пусть уже на старте поединка с первой ракеткой мира россиянин взял подачу Джоковича, затем позволил сербу перехватить инициативу и проиграл 3:6, 2:6. После чего пожаловался на нервозность и неидеальное психологическое состояние. Но тем и хорош групповой этап итогового турнира, что одно поражение не ставит крест на шансах.

Чтобы выйти в полуфинал Андрею необходимо и достаточно победить Рууда. 22-летний норвежец взял в 2021 году сразу пять титулов – в Гштааде, Бастаде, Женеве, Сан-Диего, Кицбюэле. Он считается специалистом грунта, но и на харде заметно прибавил. В Турине Каспер проиграл Джоковичу в двух партиях, затем в трех сетах одолел Кэмерона Норри, который вышел на замену травмировавшемуся Циципаса. По личным встречам Рублев ведет у Рууда 4:0, две последние победы одержаны в этом году – на Australian Open в феврале и в Монте-Карло в апреле. Но с тех пор Рууд заметно прибавил. Очевидно, в этом матче нет явного фаворита, все решат подача и стабильная игра на задней линии.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур

19 ноября, пятница

Андрей Рублев – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00

Новак Джокович – Кэмерон Норри. Начало не ранее 23:00

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