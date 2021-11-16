Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Рублев – Джокович: где смотреть и что ждать

Российский теннисист Андрей Рублев, похоже, вовремя преодолел черную полосу – в стартовом матче итогового турнира он сыграл великолепно, обыграв Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Теперь за единоличное лидерство в Зеленой группе Рублев поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Примечательно, что это будет первая встреча двух теннисистов.

В игре с Циципасом Андрей действовал просто великолепно. Он сразу же завладел преимуществом и не позволял греческому теннисисту перехватить инициативу, контролируя ход игры и в первом и во втором сетах. Конечно, во многом ключом к победе стала классная и стабильная на протяжении всего поединка подача россиянина, однако и в других компонентах он был очень хорош. «Думаю, настолько стабильно я сыграл вообще впервые в карьере. Счастлив, как я действовал на корте сегодня. От подачи, приема, розыгрышами на задней линии до ментальной составляющей, контроля эмоций с моей стороны. Посмотрим, что случится, если я продолжу в том же духе», - прокомментировал свою победу Рублев официальному сайту ATP.

Выигрыш у Циципаса свел россиянина во втором туре (по регламенту победители первых матчей встречаются между собой) с Джоковичем, который, пусть и не без некоторых сложностей, справился с Каспером Руудом 7:6, 6:2. Понятно, что фаворитом предстоящей встречи считается опытнейший серб, однако Рублеву надо постараться сохранять спокойствие, подавать также, как в игре с Циципасом и ждать шансов на приеме. По словам россиянина, ему остается только верить в себя и постараться продемонстрировать все, на что способен. Победа над Новаком, скорее всего, выведет его в полуфинал, а поражение не будет фатальным.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур

17 ноября, среда

Андрей Рублев – Новак Джокович. Начало не ранее 16:00

Стефанос Циципас – Каспер Рууд. Начало не ранее 23:00

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