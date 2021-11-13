Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Рублев – Циципас: где смотреть и что ждать

Россиянин Андрей Рублев сыграет на теннисном ATP Finals во второй раз в карьере. В 2020 году в Лондоне он одержал всего одну победу в трех встречах не вышел из группы, но сейчас в Турине постарается превзойти тот результат. Хотя для этого ему крайне желательно выиграть 15 ноября стартовую встречу у Стефаноса Циципаса.

На данный момент Рублев располагается на пятом месте в рейтинге ATP – это лучший результат в его карьере. В 2021-м он взял титул в Роттердаме и стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в миксте. Кроме того, дважды доходил до финалов турниров серии Masters – в Цинциннати и Монте-Карло, но победить в них не удалось. Концовка сезона ему не слишком удалась – в шести последних играх он проиграл четырежды. Однако, возможно, не столь напряженный график поможет ему хорошо выступить в Турине.

«В том году мне очень хотелось показать, что я здесь не зря, это был первый раз, хотелось проявить себя, поэтому перегорел. На сей раз, надеюсь, сделал выводы. Просто буду играть и бороться до конца», - заявил он недавно на одной из пресс-конференций в Петербурге. Кстати, в 2020-м на итоговом Андрей в игре с Циципасом Рублев не реализовал матчбол и проиграл 1:6, 6:4, 6:7. Уступил он и в последнем очном поединке, который состоялся как раз минувшей весной в финале в Монте-Карло. Но были и яркие победы, к примеру, в полуфинале в Роттердаме-2021. Счет личных встреч у соперников почти равный – Стефанос, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, ведет 4:3. Кстати, он, как и Рублев, концовку сезона, можно сказать, провалил – в Вене и в Париже суммарно проиграв два матча из трех.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур

15 ноября, понедельник

Новак Джокович – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00

Андрей Рублев – Стефанос Циципас. Начало не ранее 23:00

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