Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Полуфинал. Медведев – Рууд: где смотреть и что ждать

Российское теннисное дерби в полуфинале ATP Finals было так близко, но, в итоге, в субботу 20 ноября в Турине за путевку в финал Даниил Медведев сыграет не с Андреем Рублевым, а с Каспером Руудом. 22-летний норвежец в тяжелейшем матче победил Рублева, но хватит ли ему сил и мастерства оказать сопротивление второй ракетке мира?

На данный момент, победная серия Медведева на итоговых турнирах ATP составляет уже восемь матчей. Пять побед и титул в 2020 году в Лондоне, три победы в Турине. Но не сказать, что выигрывает Даниил легко – Хуберта Хуркача, Александра Зверева и Янника Синнера он обыграл в трех сетах. Причем со Зверевым и Синнером доигрался до тай-брейка решающей партии, а у Янника еще и отыграл матчбол, взяв верх 6:0, 6:7, 7:6. При этом турнирного значения матч с итальянцем не имел, Медведев в любом случае выходил в полуфинал с первого места. «Во втором сете я хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше, но мне не удалось этого сделать», - заявил Даниил на пресс-конференции после встречи с Синнером. Он также назвал матч «мертвым», то есть не имеющим турнирной мотивации. Это, безусловно, сказалось на его игре. Но все же Медведев сумел-таки взять верх, за что был вознагражден дополнительными призовыми и двумя сотнями рейтинговых очков.

Понятно, что Даниил устал больше, чем планировал. Но он получил день отдыха, в то время как Рууд после триллера с Рублевым почти не имеет времени на восстановление. Матч Каспера и Андрея получился крайне нестабильным – феноменальные удары навылет соперники чередовали с грубейшими ошибками. Рублев был ближе к победе, он выиграл первый сет, а во второй и третьей партиях вел с брейком, однако упустил преимущество и уступил 6:2, 5:7, 6:7. Таким образом, Рууд, проигравший в Турине Джоковичу и обыгравший Кэмерона Норри с Рублевым, вышел в полуфинал.

Да, у 22-летнего Каспера в арсенале мощнейшие удары, он в нынешнем сезоне совершил прорыв на восьмое место в рейтинге, но все же Медведев выглядит явным фаворитом с точки зрения качества игры. По личным встречам он также ведет у норвежца – 2:0, обыграв его в 2020 году на ATP Cup и в 2021 году на победном для себя травяном турнире на Мальорке. Причем в обеих встречах он не отдал ни партии.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде. Полуфиналы

время начала матчей - московское

20 ноября, суббота

Даниил Медведев – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00

Новак Джокович – Александр Зверев. Начало не ранее 23:00

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