Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Полуфинал. Джокович – Зверев: где смотреть и что ждать

Полуфинал между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым на итоговом турнире ATP, безусловно, интригует. Соперники неоднократно встречались между собой, в том числе и в нынешнем сезоне, подойдя к турниру в Турине в прекрасной форме.

Джокович завершил групповой турнир уверенной победой над Кэмероном Норри (6:2, 6:1), таким образом не проиграв пока на турнире ни одной партии. Зверев, в свою очередь, уступил Даниилу Медведеву на тай-брейке решающей партии, зато обыграл Маттео Берреттини (тот отказался в начале второго сета от продолжения игры из-за травмы) и Хуберта Хуркача. Счет личных встреч 7:3 в пользу Новака, причем Джокович выиграл 5 из 6 последних матчей. Однако единственное поражение было болезненным – в полуфинале Олимпийских игр в Токио (1:6, 6:3, 6:1), которые Зверев, в итоге, выиграл. Правда, затем Новак успел взять реванш в полуфинале US Open, когда победил немецкого теннисиста 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. В предстоящем финале Джокович в его нынешнем состоянии все же выглядит фаворитом, хотя Александр способен удивить.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде. Полуфиналы

время начала матчей - московское

20 ноября, суббота

Даниил Медведев – Каспер Рууд. Начало не ранее 16:00

Новак Джокович – Александр Зверев. Начало не ранее 23:00

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