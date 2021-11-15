Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Медведев – Зверев: где смотреть и что ждать

Даниил Медведев стартовал на теннисном ATP Finals в Турине с непростой победы над Хубертом Хуркачем в трех партиях. Но чтобы почти гарантировать выход в полуфинал ему необходимо обыграть 16 ноября во второй встрече группового этапа Александра Зверева, который также имеет в активе один выигранный, пусть и при драматических обстоятельствах, матч. Игра Медведева и Зверева пройдет всего-навсего 10 дней спустя после их встречи в полуфинале Masters в Париже, однако россиянину, вероятно, будет сложнее по объективным причинам.

Да, в Париже Даниил фактически разгромил Александра – 6:2, 6:2. Но не стоит забывать, что условия в столице Франции и в Турине кардинально отличаются. Если в Париже покрытие было достаточно медленным и позволяло плести комбинации, то у итальянцев на итоговом турнире получился очень быстрый хард. Что на руку сильно подающим и бьющим игрокам.

«Как только ты делаешь один хороший удар, то розыгрыш заканчивается. Но я не думаю, что дело в самом покрытии корта, поскольку она, возможно, такая же, как и в Лондоне. Вероятно, что это из-за более сухого воздуха, заставляющего мяч лететь очень быстро», - приводит официальный сайт ATP слова Медведева после стартовой встречи с Хуркачем, завершившейся в пользу россиянина 6:7, 6:3, 6:4. Даниил прекрасно держал свою подачу, почти не испытывая проблем. И сумел-таки сделать важные брейки во втором и третьем сетах. Зверев, в свою очередь, выиграл непростой первый сет на тай-брейке у Маттео Берреттини, после чего итальянец травмировался и не смог продолжить матч. Любопытно будет посмотреть, как будет складываться матч Александра и Даниила в Турине. Счет личных встреч у них 5:5, но четыре последних поединка выиграл Медведев. Добавим, что победная серия россиянина на ATP Finals составляет шесть матчей.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Второй тур

15 ноября, понедельник

Даниил Медведев – Александр Зверев. Начало не ранее 16:00

Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач. Начало не ранее 23:00

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