Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Медведев – Хуркач: где смотреть и что ждать

В 2020 году Даниил Медведев выиграл на теннисном ATP Finals все пять матчей и заслуженно завоевал чемпионский титул. 14 ноября в Турине россиянин начнет на итоговом турнире ATP 2021 года защиту титула. В стартовом матче Красной группы он встретится с польским дебютантом Хубертом Хуркачем.

Любопытно, но Даниил и Хуберт родились в один день – 11 февраля. Только россиянин на год старше – ему 25 лет, в то время как Хуркачу – 24. Нынешний сезон для польского теннисиста стал прорывным. Он выиграл три титула – в Меце, Делрей-Бич и Masters в Майами. Кроме того, он прекрасно сыграл на Уимблдоне, обыграв, в частности, Медведева и Роджера Федерера и дойдя до полуфинала. Тем не менее, до последнего Хуберт находился вне пределов топ-8 чемпионской гонки и на итоговый сумел пробиться благодаря прекрасной игре на Masters в Париже, где дошел до полуфинала и на равных сыграл там с будущим чемпионом Новаком Джоковичем, уступив на тай-брейке решающей партии.

Медведев, напомним, проиграл в финале в Париже все тому же Джоковичу в не менее ярком поединке. И также находится в очень хорошей форме. К тому же на его стороне куда больший опыт участия в ATP Finals. Но россиянину в любом случае будет тяжело в матче с рослым, но прекрасно действующим на задней линии поляком – счет личных встреч у них 1:1. После поражения на Уимблдоне-2021 Даниил с огромным трудом взял реванш на Masters в Цинциннати – 2:6, 7:6, 7:6.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Первый тур

14 ноября, воскресенье

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач. Начало не ранее 16:00

Александр Зверев – Маттео Берреттини. Начало не ранее 23:00

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