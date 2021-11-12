Теннис. ATP Finals. Турин-2021: где смотреть и что ждать

Теннисный ATP Finals или, как его еще называют, итоговый турнир ATP в 2021 году переехал из Лондона в Турин и по традиции собрал максимально мощный состав. За титул ATP Finals с 14 по 21 ноября сразится восьмерка лучших теннисистов мира по итогам чемпионской гонки в 2021 году. В том числе и двое россиян – Андрей Рублев и, конечно же, действующий победитель этого турнира Даниил Медведев.

В 2020 году Медведев в удивительном по напряжению и драматизме финале переиграл в столице Великобритании Доминика Тима, а в полуфинале почти из безнадежной ситуации спасся в матче с Рафаэлем Надалем. Но сейчас Тим и Надаль не выступят из-за травм, испортивших им сезон. Не будет и Диего Шварцмана, который просто не сумел квалифицироваться в восьмерку лучших. Зато помимо Медведева и Рублева из прошлогодних участников сыграют лидер мирового рейтинга Новак Джокович (в 2020 году он проиграл в полуфинале Тиму), Александр Зверев и Стефанос Циципас. Дебютируют на ATP Finals Маттео Берреттини и «вскочившие в последний вагон в Турин» Каспер Рууд и Хуберт Хуркач.

В прошлом году Медведев подошел к ATP Finals после победы на Masters в Париже. На сей раз в столице Франции он также играл блестяще, но все же уступил в превосходном по уровню игры финале против Новака Джоковича. Серб и россиянин на данный момент кажутся главными претендентами на титул и, не исключено, вновь могут разыграть между собой очередной финал. Но для этого им для начала надо выйти из своих групп в полуфиналы. Наверняка свои планы на трофей у чемпиона 2019 года Циципаса и победителя итогового турнира-2018 и Олимпийских игр в Токио Зверева. Что касается Рублева, то он в прошлом сезоне не вышел из группы, пусть и обыграл Тима. В последние недели Андрей проигрывал чаще, чем выигрывал, но на итоговом турнире ATP он наверняка рассчитывает показать свой лучший теннис.

Состав участников ATP Finals-2021

Красная группа

Даниил Медведев

Александр Зверев

Маттео Берреттини

Хуберт Хуркач

Зеленая группа

Новак Джокович

Стефанос Циципас

Андрей Рублев

Каспер Рууд

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

14 ноября, воскресенье

Групповой этап. Красная группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

15 ноября, понедельник

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

16 ноября, вторник

Групповой этап. Красная группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

17 ноября, среда

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

18 ноября, четверг

Групповой этап. Красная группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

19 ноября, пятница

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

20 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало в 16:30 и 23.00

21 ноября, воскресенье

Финал. Начало в 19:00

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Сетки и подробное расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Положение в группах смотрите здесь