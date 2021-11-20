Теннис. ATP Finals. Турин-2021. Финал. Медведев – Зверев: где смотреть и что ждать

Россиянин Даниил Медведев обыграл в полуфинале теннисного ATP Finals Каспера Рууда 6:4, 6:2 и продлил свою серию на итоговых турниров до девяти побед подряд. Чтобы защитить прошлогодний титул Медведеву осталось выиграть один матч – 21 ноября в финале у Александра Зверева. За последние 15 дней это будет уже третья встреча Даниила и Саши, в двух предыдущих верх взял россиянин. Однако сейчас Зверев наверняка воодушевлен своим полуфинальным подвигом в Турине, ведь он переиграл самого Новака Джоковича.

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Медведев на ATP Finals 2021 в группе одолел всех своих соперников в трех сетах, но полуфинал для него получился более легким. Пусть Рууд и сумел днем ранее справиться с Андреем Рублевым, в противостоянии с Даниилом он не нашел контраргументов. Подача Медведева работала превосходно, россиянин практически не давал шансов сопернику зацепиться, а на приеме, напротив, постоянно оказывал давление и зарабатывал брейк-пойнты. В затяжных розыгрышах преимущество Даниила было почти подавляющим, поэтому норвежец пытался играть максимально агрессивно, но не мог нащупать черту разумного риска и допускал ошибки. К тому же и Медведев умело переходил из обороны в атаку, заставляя Рууда много бегать по углам и, в итоге, ошибаться.

«Думаю, все мои матчи на турнире получились высочайшего уровня. Разные оппоненты, разные стили. Мне удалось победить во всех играх, но даже сегодня матч получился непростым. Надеюсь, свой лучший матч проведу в финале», - приводит официальный сайт ATP слова Даниила. Он стал первым полуфиналистом, дав понять, что вне зависимости от того, с кем встретится в финале, игра ожидается очень тяжелой.

Зверев в Турине проиграл лишь однажды – Медведеву 3:6, 7:6, 6:7. Причем на тай-брейке решающей партии счет был 6:6, что показывает насколько близко подобрался немецкий теннисист к победе. Выйдя в полуфинал со второго места, Александр «нарвался» на Джоковича. Но вновь, как и три с лишним месяца назад на Олимпийских играх в Токио, обыграл лидера мирового рейтинга в трех партиях. На сей раз, 7:6, 4:6, 6:3. Причем в первой партии Зверев отыграл сетбол при 4:5 и 30:40. В целом, соперники на протяжении всей встречи показывали теннис высочайшего качества. Во втором сете Новак сумел при 4:4 сделать решающий брейк и сравнять счет, однако в третьей партии Зверев взял в третьем гейме подачу серба и сумел удержать свою.

Не стоит забывать, что Александр, как и Даниил, уже побеждал на итоговом турнире ATP – в 2018 году в финале он переиграл Джоковича. Сейчас Зверев занимает третье место в рейтинге, а Медведев – второе. По уровню игры соперники близки, счет личных встреч 6:5 в пользу россиянина. Но из пяти последних матчей Даниил выиграл все пять, отдав в общей сложности три сета. Две недели назад Медведев победил Зверева в полуфинале турнира серии Masters в Париже 6:2, 6:2, затем сумел сломить его сопротивление в Турине. К тому же Зверев играл 20 ноября на семь часов позже, и не два сета, а три. Объективно, у россиянина чуть больше шансов на успех, хотя Саша наверняка с этим не согласен.

Теннис. ATP Finals-2021 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Финал

время начала матча - московское

21 ноября, воскресенье

Даниил Медведев – Александр Зверев. Начало не ранее 19:00

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