Теннис. ATP Cup-2022: Сафиуллин выручил Медведева в игре с Францией

Стартовый матч ATP Cup-2022 в Сиднее против Франции получился для теннисной сборной России победным, но при этом развивался неожиданно и даже сенсационно. Вторая ракетка мира Даниил Медведев удивительным образом растерял свое преимущество против Уго Умбера, проиграв свою стартовую встречу в сезоне. Но неожиданно «выстрелил» Роман Сафиуллин, который выиграл как в одиночке, так и вместе с Медведевым в паре.

Именно Сафиуллин открывал рано утром 2 января поединок. Причем в матче с Антуаном Риндеркнех. Роман, пусть и считался в свое время очень перспективным юниором, в 24 года занимает только 167 место в рейтинге ATP. Шанс сыграть за сборную России в Сиднее он получил только благодаря коронавирусу у Андрея Рублева и Аслана Карацева. И, надо признать, блестяще им воспользовался. Хотя игра с 56-й ракеткой мира Риндеркнехом начиналась для него плохо – Роман сорил ошибками и легко отдал первый сет. Да и во втором находился на волосок от поражения, при 4:4 отыграв брейк-пойнт и скрытый сетбол на своей подаче. Однако, в итоге, в сложнейшие моменты сыграл лучше оппонента, взял вторую партию, повел 4:0 в третьей и одержал столь важную для себя и команды победу – 2:6, 7:5, 6:3.

«Перед игрой Даниил сказал, что мне надо просто выйти на корт и играть без давления, просто показать свой лучший теннис и сражаться за каждое очко», - прокомментировал в интервью на корте свой успех Роман. Тогда казалось, что дело сделано. Тем более, Медведев выиграл стартовый сет у Умбера и во втором вел 3:0. Однако затем что-то разладилось в игре лидера российского тенниса. Он проиграл вторую партию и, хотя в решающем сете также вел 3:1, сенсационно уступил и весь матч 7:6, 5:7, 6:7. Но явно был настроен на реванш в паре.

И пусть Медведев редко играет парную комбинацию, а одиночка продолжалась 2 часа и 55 минут, в дуэте с Сафиуллиным на решающую игру Даниил вышел очень заряженным. Регулярно демонстрируя после удачных ударов (без разницы, своих или Романа) позитивные эмоции. В итоге, Медведев и Сафиуллин обыграли довольно сильных французских парников Эдуарда Роже-Васслена и Фабриса Мартена 6:4, 6:4 и добыли первую победу для сборной России на ATP Cup. Кстати, после выигрыша решающего матча Даниил справедливо назвал своего напарника героем дня. Действительно, без Сафиуллина добиться успеха точно бы не получилось.

Теперь россиянам предстоит 4 января игра с Австралией, где лидером является Алекс де Минаур (34-я ракетка мира), также в составе есть еще один игрок из топ-50 Джеймс Дакворт (49-й), Макс Перселл (176-й) и два сильных парника Люк Сэвилл и Джон Пирс. Но если Медведев прибавит и выйдет на свой привычный уровень, а Сафиуллин продолжит в том же духе, россияне вполне способны одержать вторую победу подряд.

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