Теннис. ATP Cup-2022. Россия - Италия: что ждать и где смотреть

Сборная России по теннису на старте ATP Cup-2022 в Сиднее одержала благодаря Даниилу Медведеву и Роману Сафиуллину победы над Францией (2:1) и Австралией (3:0). Тем не менее, задача по выходу в полуфинал пока не выполнена. Впереди решающий матч за выход из группы против звездной команды Италии, в составе которой есть сразу два игрока топ-10 – Маттео Берреттини и Янник Синнер. В 2021 году именно итальянцев российская команда обыграла в финале ATP Cup, но с тех пор соперники с Апеннин стали сильнее.

Действительно, на сей раз из-за ковида у сборной России нет второй (Андрей Рублев) и третьей (Аслан Карацев) ракеток страны, в то время как итальянцы привезли в Сиднее всех сильнейших. Прежде всего, речь о Берреттини и Синнере, занимающих соответственно седьмое и десятое место в рейтинге ATP. В свои 20 лет Синнер считается восходящей звездой, на итоговом турнире в Турине в ноябре 2021 года он только на тай-брейке решающего сета уступил Медведеву, выиграв четыре турнира (Мельбурн, Вашингтон, София и Антверпен)в прошлом году. В Сиднее он пока не проиграл ни сета в одиночном разряде, обыграв Макса Перселла (6:1, 6:3) и Артура Риндеркнеха (6:3, 7:6). По регламенту Кубка ATP Янник в стартовой встрече встретится с 167-й ракеткой мира Сафиуллиным, который также имеет на нынешнем турнире две победы в одиночке – над Риндеркнехом и Джеймсом Даквортом. Прежде соперники не встречались, но понятно, что Синнер является фаворитом. Впрочем, и у него есть свои сложности в игре – в силу молодости Янник порой нестабилен, да и подача периодически подводит, что может позволить россиянину получить шансы на успех.

В другой российско-итальянской дуэли встретятся первые номера команд Медведев и Берреттини. Россиянин – вторая ракетка мира. К тому же его стиль неудобен для итальянца – он выиграл обе их предыдущие встречи. И если в Индиан-Уэллс в 2018 году была борьба (6:7, 7:5, 6:4), то в феврале 2021 года в финале ATP Cup Даниил доминировал и уверенно победил 6:4, 6:2. На нынешнем турнире Медведев и Берреттини сыграли по два одиночных матчах, по разу выиграв и проиграв. При этом если Даниил уступил Уго Умберу и обыграл Алекса де Минаура, то Маттео, напротив, проиграл австралийцу и победил француза.

При определенных раскладах, казалось, что россиянам может хватить поражения 1:2 (победа Австралии над Францией приводит к «закрутке», у трех команд станет по две победы в группе). Однако на официальном сайте турнира сообщили, что группу выиграет победитель встречи Россия - Италия. Может, оно и к лучшему, надо самим решать свою судьбу. Не исключено, решающим станет парный матч, где на корт, скорее всего, выйдут все те же Медведев и Сафиуллин против Синнера и Берреттини даже при наличии в итальянском составе таких сильных игроков как Лоренцо Сонего и Фабио Фоньини. Россияне уже дважды выигрывали на нынешнем ATP Cup в паре, итальянцы в этом сочетании обыграли французов. А вот с Австралией Берреттини играл с Симоне Болелли, что привело к поражению.

Теннис. ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Расписание матчей с прямыми трансляциями. Групповой этап. Третий тур

время начала матчей - московское

6 января, четверг

Группа B. Россия

- Италия. Начало в 2:00. Роман Сафиуллин – Янник Синнер, не ранее 3:00. Даниил

Медведев – Маттео Берреттини, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C.

Великобритания - США. Начало в 2:00

Группа C.

Германия – Канада. Начало не ранее 9:30

Группа B. Франция

- Австралия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Результаты и видео матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь

Состав команд и расписание матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь

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