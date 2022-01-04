Теннис. ATP Cup-2022. Россия громит Австралию: Медведев счастлив, Сафиуллин неуязвим

И во второй встрече теннисного ATP Cup-2022 в Сиднее сборная России победу. Причем на сей раз разгромную – хозяева-австралийцы повержены со счетом 3:0. На сей раз Даниил Медведев в одиночке не подвел, лихо смяв оборону Алекса де Минаура, а Роман Сафиуллин и вовсе продолжил восхищать. К данному моменту он выиграл все четыре своих матча на турнире – дважды в одиночке и дважды в паре с Медведевым.

Для Даниила было важно реабилитироваться за поражение от Уго Умбера в первой встрече. Тогда в поединке с французом россиянин упустил солидное преимущество, выиграв сет и ведя с брейком во втором. Но, как выяснилось, причиной спада в игре стали начавшиеся с середины второй партии судороги, мешавшие двигаться. Против де Минаура Медведев выглядел свежо и уверенно, в дебютах обеих партий отрываясь в счете (3:0 в первой, 5:0 во второй). И хотя затем Даня чуть терял концентрацию и позволял австралийцу приблизиться по счету, сомнений в его победе не было никаких. В итоге, россиянин одержал первую победу в 2022 году в одиночном разряде со счетом 6:4, 6:2. Любопытная деталь – свой первый титул ATP Медведев взял четыре года назад как раз в Сиднее, обыграв в финале де Минаура.

К тому моменту счет уже был 1:0 в пользу России, поскольку Сафиуллин справился с Джеймсом Даквортом, занимающим 49 место в рейтинге ATP. Да, Роман пока только 167-я ракетка мира, но на этом турнире играет на очень высоком уровне. Правда, и на сей раз, как и в первой игре против француза Артура Риндеркнеха, он долго входил в игру. Уступал в первой партии 2:5, однако успел догнать оппонента и взять стартовый сет, а во втором уже доминировал на корте. Не помог Дакворту даже забавный трюк с собственной кепкой. Прямо во время одного розыгрыша Джеймс умудрился подхватить падающий головной убор левой рукой и продолжить бить правой как ни в чем не бывало. Причем розыгрыш-то он выиграл, но сет и матч проиграл, победа осталась за Сафиуллиным 7:6, 6:4.

В общем, после одиночек россияне досрочно выиграли у Австралии. Но с учетом турнирной ситуации в группе (после победы итальянцев над французами) парная встреча не превратилась в пустую формальность, поскольку давала Медведеву, Сафиуллину и компании дополнительное преимущество в случае поражения от Италии 1:2. В итоге, Даниил и Роман сотворили чудо, переиграв двух сильных парников из Австралии Люка Сэвилла и Джона Пирса 7:6, 3:6, 10:6 на решающем супертайбрейке. Причем Сафиуллин вновь играл не хуже Медведева, который опять назвал его героем дня. При этом ребята на корте много улыбались, явно получая удовольствие от процесса. А после победы и вовсе устроили с товарищами по команде коллективные прыжки. С такой атмосферой и игрой неплохие шансы будут и в решающем матче с мощной Италией 6 января.

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