Теннис. ATP Cup-2022: результаты и видео

Первый в новом сезоне теннисный турнир - командный ATP Cup проходит в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России защищает свой титул, пусть и в усеченном составе - компанию Даниилу Медведеву составили Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Olympics на этой страничке публикует расписание, результаты и видео лучших моментов матчей.

О шансах сборной России, причинах отсутствия ряда лидеров в составе и силе конкурентов читайте здесь

Состав команд и расписание матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь

Смотрите матчи ATP Cup-2022 на канале «Матч! Игра» (частично на «Матч ТВ» и на Sportbox.ru)

Результаты

1 января, суббота

Группа A. Чили - Испания - 0:3

Группа D. Аргентина - Грузия - 3:0

Группа A. Сербия – Норвегия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Польша. Начало не ранее 9:30

Полные результаты всех матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь

ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Полное расписание матчей с прямыми трансляциями

время начала матчей - московское

1 января, суббота

Группа A. Чили - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Аргентина - Грузия. Начало в 2:00

Группа A. Сербия – Норвегия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Польша. Начало не ранее 9:30

2 января, воскресенье

Группа B. Россия - Франция. Начало в 2:00. Аслан Карацев – Артур Риндеркнехт, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Уго Умбер, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Канада - США. Начало в 2:00

Группа C. Германия – Великобритания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа B. Италия - Австралия. Начало не ранее 9:30

3 января, понедельник

Группа A. Норвегия - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Польша - Грузия. Начало в 2:00

Группа A. Сербия – Чили. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Аргентина. Начало не ранее 9:30

4 января, вторник

Группа B. Италия - Франция. Начало не ранее 2:00

Группа C. Германия - США. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Канада – Великобритания. Начало не ранее 9:30

Группа B. Россия - Австралия. Начало не ранее 9:30. Аслан Карацев – Джеймс Дакворт, не ранее 10:30. Даниил Медведев – Алекс де Минаур, не ранее 11:30. Парный матч. («Матч! Игра», Sportbox.ru)

5 января, среда

Группа A. Норвегия - Чили. Начало в 2:00

Группа D. Польша - Аргентина. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа A. Сербия – Испания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Грузия. Начало не ранее 9:30

6 января, четверг

Группа B. Россия - Италия. Начало в 2:00. Аслан Карацев – Янник Синнер, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Маттео Берреттини, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Великобритания - США. Начало в 2:00

Группа C. Германия – Канада. Начало не ранее 9:30

Группа B. Франция - Австралия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

7 января, пятница

Полуфинал. Победитель группы А – победитель группы D. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

8 января, суббота

Полуфинал. Победитель группы B – победитель группы С. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

9 января, воскресенье

Финал. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)