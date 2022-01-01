Теннис. ATP Cup-2022: результаты и видео

Первый в новом сезоне теннисный турнир - командный ATP Cup проходит в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России защищает свой титул, пусть и в усеченном составе - компанию Даниилу Медведеву составили Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Olympics на этой страничке публикует расписание, результаты и видео лучших моментов матчей.
О шансах сборной России, причинах отсутствия ряда лидеров в составе и силе конкурентов читайте здесь
Состав команд и расписание матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь
Смотрите матчи ATP Cup-2022 на канале «Матч! Игра» (частично на «Матч ТВ» и на Sportbox.ru)
Результаты
1 января, суббота
Группа A. Чили - Испания - 0:3
Группа D. Аргентина - Грузия - 3:0
Группа A. Сербия – Норвегия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Греция - Польша. Начало не ранее 9:30
Полные результаты всех матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь
ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Полное расписание матчей с прямыми трансляциями
время начала матчей - московское
1 января, суббота
Группа A. Чили - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Аргентина - Грузия. Начало в 2:00
Группа A. Сербия – Норвегия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Греция - Польша. Начало не ранее 9:30
2 января, воскресенье
Группа B. Россия - Франция. Начало в 2:00. Аслан Карацев – Артур Риндеркнехт, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Уго Умбер, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа C. Канада - США. Начало в 2:00
Группа C. Германия – Великобритания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа B. Италия - Австралия. Начало не ранее 9:30
3 января, понедельник
Группа A. Норвегия - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Польша - Грузия. Начало в 2:00
Группа A. Сербия – Чили. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Греция - Аргентина. Начало не ранее 9:30
4 января, вторник
Группа B. Италия - Франция. Начало не ранее 2:00
Группа C. Германия - США. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа C. Канада – Великобритания. Начало не ранее 9:30
Группа B. Россия - Австралия. Начало не ранее 9:30. Аслан Карацев – Джеймс Дакворт, не ранее 10:30. Даниил Медведев – Алекс де Минаур, не ранее 11:30. Парный матч. («Матч! Игра», Sportbox.ru)
5 января, среда
Группа A. Норвегия - Чили. Начало в 2:00
Группа D. Польша - Аргентина. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа A. Сербия – Испания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа D. Греция - Грузия. Начало не ранее 9:30
6 января, четверг
Группа B. Россия - Италия. Начало в 2:00. Аслан Карацев – Янник Синнер, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Маттео Берреттини, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)
Группа C. Великобритания - США. Начало в 2:00
Группа C. Германия – Канада. Начало не ранее 9:30
Группа B. Франция - Австралия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
7 января, пятница
Полуфинал. Победитель группы А – победитель группы D. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
8 января, суббота
Полуфинал. Победитель группы B – победитель группы С. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)
9 января, воскресенье
Финал. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)