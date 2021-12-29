Теннис. ATP Cup-2022: расписание матчей с прямыми трансляциями и составы команд

С 1 по 9 января 2022 года в Сиднее пройдет теннисный турнир ATP Cup, где сборная России во главе с Даниилом Медведевым будет защищать свой прошлогодний титул. Olympics представляет расписание турнира с прямыми трансляциями и составы участвующих команд.

Состав участников ATP Cup-2022 (предварительный, возможны отказы из-за заражений игроков коронавирусом)

Группа A: Сербия (Душан Лайович, Филипп Краинович, Никола Чачич, Никола Милоевич, Матей Шабанов), Норвегия (Каспер Рууд, Виктор Дурасович, Лукас Хеллум Лилленген, Лейтон Ривера, Андреа Петкович), Чили (Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Томас Барриос Вера), Испания (Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос Виньолас, Алехандро Давидович Фокина, Педро Мартинес)

Группа B: Россия (Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Евгений Донской), Италия (Маттео Берреттини, Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Стефано Болелли), Австрия (Деннис Новак, Лукас Мидлер, Александер Эрлер, Филипп Освальд, Оливер Маарах), Австралия (Алекс де Минаур, Джеймс Дакворт, Марк Перселл, Джон Пирс, Люк Сэвилл)

Группа C: Германия (Александр Зверев, Ян-Леннард, Штруфф, Янник Ханфманн, Тим Пюэц, Кевин Кравец), Канада (Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Брейдон Шнур, Петер Полански, Стивен Диез), Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Лайам Броуди, Джо Солсбери, Джейми Маррей), США (Тэйлор Фриц, Джон Иснер, Брэндон Накашима, Раджив Рам, Остин Крайчер).

Группа D: Греция (Стефанос Циципас, Михаил Перволаракис, Маркос Каловелонис, Петрос Цицицпас, Аристотелис Танос), Польша (Хуберт Хуркач, Камил Майхржак, Каспер Жук, Ян Зелински, Шимон Валкоу), Аргентина (Диего Шварцман, Федерико Дельбонис, Федерико Кория, Максимо Гонсалес, Андерс Молтени), Грузия (Николоз Басилашвили, Александр Метрвели, Александр Бакши, Зцура Ткемаладзе, Саба Пурцеладзе)

Теннис. ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Полное расписание матчей с прямыми трансляциями

время начала матчей - московское

1 января, суббота

Группа A. Чили - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Аргентина - Грузия. Начало в 2:00

Группа A. Сербия – Норвегия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Польша. Начало не ранее 9:30

2 января, воскресенье

Группа B. Россия - Австрия (Отменен, из-за снятия сборной Австрии, возможна замена). Начало в 2:00. Аслан Карацев – Лукас Мидлер, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Деннис Новак, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Канада - США. Начало в 2:00

Группа C. Германия – Великобритания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа B. Италия - Австралия. Начало не ранее 9:30

3 января, понедельник

Группа A. Норвегия - Испания. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Польша - Грузия. Начало в 2:00

Группа A. Сербия – Чили. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Аргентина. Начало не ранее 9:30

4 января, вторник

Группа B. Италия - Австрия. Начало не ранее 2:00

Группа C. Германия - США. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Канада – Великобритания. Начало не ранее 9:30

Группа B. Россия - Австралия. Начало не ранее 9:30. Аслан Карацев – Джеймс Дакворт, не ранее 10:30. Даниил Медведев – Алекс де Минаур, не ранее 11:30. Парный матч. («Матч! Игра», Sportbox.ru)

5 января, среда

Группа A. Норвегия - Чили. Начало в 2:00

Группа D. Польша - Аргентина. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа A. Сербия – Испания. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа D. Греция - Грузия. Начало не ранее 9:30

6 января, четверг

Группа B. Россия - Италия. Начало в 2:00. Аслан Карацев – Янник Синнер, не ранее 3:00. Даниил Медведев – Маттео Берреттини, не ранее 4:00. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

Группа C. Великобритания - США. Начало в 2:00

Группа C. Германия – Канада. Начало не ранее 9:30

Группа B. Австрия - Австралия. Начало не ранее 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

7 января, пятница

Полуфинал. Победитель группы А – победитель группы D. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

8 января, суббота

Полуфинал. Победитель группы B – победитель группы С. Начало в 2:00 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

9 января, воскресенье

Финал. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)