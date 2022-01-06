Теннис. ATP Cup-2022. Полуфинал. Россия - Канада: что ждать и где смотреть

Сборная России по теннису находится в двух шагах от защиты титула на ATP Cup. 8 января 2022 года Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют в Сиднее в полуфинале с командой Канады, лидерами которой являются Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Причем не сказать, что россияне являются в этом противостоянии явными фаворитами, ведь оба молодых канадца сейчас входят в топ-15, а Оже-Альяссим в решающем матче в группе обыграл Александра Зверева.

Впрочем, россияне в ключевом поединке в группе B обыграли Италию с двумя теннисистами топ-10 в составе. Да, Сафиуллин все же не справился с Янником Синнером (6:7, 3:6), но показал очень хороший теннис. Роману не хватило совсем чуть-чуть в важнейшие моменты. Так, в первой партии он упустил двойной сетбол на тай-брейке, а всего в матче реализовал лишь один брейк-пойнт из 12.

Лидер сборной России Медведев не без труда победил Маттео Берреттини 6:2, 6:7, 6:4, и судьба путевки в полуфинал решилась в парном матче, где Медведев с Сафиуллиным уступали 5:7, 0:1 и 0:30 на подаче, но сумели перевернуть игру и победить 5:7, 6:4, 10:5. Оба российских теннисиста действовали великолепно, причем это сюрпризом для многих стала не только игра Сафиуллина, но и парные подвиги Медведева. Возможно, когда-нибудь ребята сыграют в этом сочетании за сборную России и на Олимпийских играх с Кубком Дэвиса. Но пока им надо сосредоточиться на ATP Cup.

Канадцы после поражения от США в стартовой встрече считались едва ли не аутсайдерами своей группы, но победы над Великобританией и Германией позволили им также выйти в плей-офф. Оже-Альяссим сумел обыграть сначала Кэмерона Норри (7:6, 6:3), а затем Зверева (6:4, 3:6, 6:3), отметим также победу Оже-Альяссима и Шаповалова в паре над сильным британским дуэтом Джейми Маррей / Джо Солсбери (6:4, 6:1).

Напомним, что сборная Канады в 2019 году не пустила в финал Кубка Дэвиса сборную России. Правда, из героев той встречи в составах обеих команд сейчас играет лишь Шаповалов. Денис занимает 14 место в рейтинге ATP – на нынешнем турнире он обыграл Яна-Леннарта Штруффа и уступил Дэну Эвансу. В матче с Сафиуллиным он выглядит фаворитом, но с учетом нынешней формы Романа отнюдь не безоговорочным. Оже-Альяссим – 11-я ракетка мира, но все же шансы второго номера рейтинга Медведева выше. К тому же Даниил выиграл обе предыдущие встречи с канадцем, в том числе и в полуфинале US Open-2021. Хотя, несмотря на счет 6:4, 7:5, 6:2, та игра получилась для Даниила непростой. Что касается парной встречи, то предсказать ее исход не представляется возможным. В другом полуфинале днем ранее сыграют Польша и Испания.

Теннис. ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Расписание матчей с прямыми трансляциями. Полуфиналы

время начала матчей - московское

7 января, пятница

Полуфинал.

Испания – Польша. Начало в 9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

8 января, суббота

Полуфинал. Россия

– Канада. Начало в 5:00 («Матч ТВ», «Матч! Игра», Sportbox.ru)

9 января, воскресенье

Финал. Начало в

9:30 («Матч! Игра», Sportbox.ru)

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