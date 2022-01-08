Теннис. ATP Cup-2022. Медведев набрал форму к полуфиналу, но россияне вылетели от Канады

Теннисная сборная России все же не смогла защитить прошлогодний чемпионский титул на ATP Cup. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин 8 января в Сиднее в полуфинале уступили в решающей парной встрече канадскому дуэту Феликс Оже-Альяссим / Денис Шаповалов. Впрочем, особых претензий к российской команде быть не может, даже без Андрея Рублева и Аслана Карацева они все равно прекрасный турнир. Сафиуллина окрестили Новым секретным оружием сборной России, а Медведев почувствовал уверенность на австралийских кортах, набрав превосходную форму в одиночке.

Год назад Медведев назвал Карацева как раз после победы на ATP Cup Секретным оружием. Теперь же взошла звезда Сафиуллина. Один из лучших юниоров середины прошлого десятилетия показал, что его место в рейтинге (167-е) не соответствует его уровню. Да, Роман уступил Денису Шаповалову в полуфинале. Но, как признал канадец, Сафиуллин в этой встрече играл на уровень топ-20 или даже топ-10. В третьем сете он был близок к важнейшему брейку, пусть все же не смог дожать Дениса и проиграл 4:6, 7:5, 6:4.

В свою очередь, Медведев после поражения в стартовой встрече турнира от Уго Умбера прибавлял от игры к игре. Оже-Альяссима он просто разгромил – 6:4, 6:0, взяв в концовке девять геймов подряд! Все решилось, как и с итальянцами, в паре, и там, россияне поначалу играли ощутимо лучше. Роман с Даниилом взяли первый сет, имели варианты повести во второй партии с брейком. Однако канадцы выстояли, сами сделали решающий брейк в партии, а на супертайбрейке выглядели более уверенно. Итог – 4:6, 7:5, 10:7 в их пользу, реванш за поражение в полуфинале Кубка Дэвиса-2019 взять не получилось. Но выступление можно оценить как достойное и полезное для обоих российских теннисистов. А Канада 9 января сыграет в финале с Испанией.

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