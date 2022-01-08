Теннис. ATP Cup-2022. Финал. Испания - Канада: что ждать и где смотреть

В финальном матче теннисного ATP Cup-2022 сыграют 9 января в Сиднее сборные Испании и Канады. И если испанцы уже доходили до финала в год дебюта этого турнира (2020-й), уступив тогда сербам во главе с Новаком Джоковичем, то для Канады это первый такой прорыв. Впрочем, назвать его неожиданным нельзя – Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим после сложной полуфинальной победы над сборной России имеют неплохие шансы на титул. Хотя и Испанию, пусть и без Рафаэля Надаля, нельзя недооценивать.

Сборная Испании в 2019 году в Мадриде выиграла Кубок Дэвиса, но с тех пор на командных турнирах не блистала. Так, чуть более месяца назад она опять-таки без Надаля не вышла из группы Кубка Дэвиса, уступив российским теннисистам. Но по сравнению с тем турниром состав испанской команды на ATP Cup выглядит более мощным. Прежде всего, благодаря Роберто Баутиста Агуту, который не играл в Мадриде в конце прошлого года. На сей раз Роберто, занимающий 19 место в рейтинге ATP не просто приехал, а стал одним из героев соревнований в Сиднее. Он выиграл все свои четыре одиночные встречи на пути к финалу, причем обыграл в том числе двух теннисистов топ-10 (Каспера Рууда 6:4, 7:6 и Хуберта Хуркача 7:6, 2:6, 7:6) и одного топ-20 (Кристиана Гарина 6:0, 6:3).

Столь же уверенно действует на корте и второй номер испанцев Пабло Карреньо-Буста. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, где он, напомним, обыграл сразу двух лидеров мирового рейтинга Джоковича и Даниила Медведева, в Сиднее также выиграл все четыре своих матча, причем не отдал ни одной партии. Пусть уровень соперников № 20 мирового рейтинга был заметно ниже, чем у Баутиста-Агута, Пабло не расслаблялся. Обыграв в том числе сильного серба Филипа Краиновича 6:3, 6:4. Также у испанцев есть и достойный запасной – Алехандро Давидович-Фокина, замыкающий топ-50.

Канадцы по рейтингу немного превосходят оппонентов – Оже-Альяссим занимает 11 место в рейтинге, Шаповалов – 14-е. В полуфинале они выиграли у сборной России благодаря парной комбинации, где, вероятно, будут фаворитами и в финале. Но в одиночных встречах все непредсказуемо. Карреньо-Буста ведет у Шаповалова 4:1 по личным встречам, причем все игры выиграл на харде, а проиграл на грунте в 2019 году. Счет личных встреч у Баутиста-Агута и Оже-Альяссима, выигравшего на этом ATP Cup у Александра Зверева и разгромно уступившего Медведеву, 2:1 в пользу канадца, но единственную победу испанец одержал как раз в командном турнире – финале Кубка Дэвиса-2019. Тогда Шаповалов уступил Надалю и испанцы довольно уверенно завоевали трофей. Сейчас они выглядят более мощно, но и испанцы хороши. Исход финала ATP Cup-2022 кажется совершенно непредсказуемым.

Теннис. ATP Cup-2022. Сидней, Австралия. Финал. Испания – Канада. Расписание

время начала матчей - московское

9 января, воскресенье

Группа B. Испания - Канада. Начало в 9:30. Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов, не ранее 10:30. Роберто Баутиста-Агут – Феликс Оже-Альяссим, не ранее 11:30. Парный матч («Матч! Игра», Sportbox.ru)

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