Теннис. ATP Cup-2022: что ждать и где смотреть

Третий в истории теннисный турнир ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России, выигравшая этот турнир в сезоне-2021, на сей раз также считается одним из фаворитов. Однако из-за коронавируса шансы россиян, надо признать, заметно уменьшились, ведь из-за положительных тестов вынуждены были сняться с соревнований Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. Таким образом, помогать Даниилу Медведеву защищать титул будут Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. А соперники уже на групповом этапе ждут очень серьезные – Франция, Австралия и, особенно, Италия.

Напомним, что в 2021-м россияне сделали победный дубль на командных турнирах, завоевав и Кубок Дэвиса и ATP Cup, о котором мы подробно рассказывали. По структуре оба этих соревнования сейчас схожи. Как и формат поединков - сначала вторые номера команд играют между собой, затем встречаются лидеры, а завершается все парными матчами.

По регламенту в 2022 году 16 команд разбиты на четыре группы, причем в плей-офф (то есть в полуфиналы) выйдут только победители групп. Состав участников мог быть намного более звездным, чем даже на Кубке Дэвиса-2021, однако у ряда игроков возникли сложности. Так, с ATP Cup снялся Новак Джокович, приведший Сербию к победе на дебютном турнире в 2020 году. Не успел набрать форму после травмы Доминик Тим, а затем австрийцы и вовсе снялись с соревнований. На замену вышли французы, с которыми россияне сыграют в стартовой встрече 2 января.

Между тем, сборная России также балансировала на грани снятия с ATP Cup-2022. Сразу трое игроков из первоначальной заявки лишились шансов на участие из-за коронавируса – сперва положительный тест сдал Рублев, затем - Карацев и Донской. Таким образом, помимо второй ракетки мира Медведева в составе россиян больше нет игроков топ-100. 24-летний Сафиуллин в свое время считался талантом уровня Медведева и Рублева, выигрывал юниорский Australian Open, но из-за травм много пропустил и только недавно вошел в топ-200. Сейчас он занимает в рейтинге 167 место, а третьим участником сборной стал 27-летний Карловский – 269-я ракетка мира. Что касается Карена Хачанова, то вице-чемпион Олимпийских игр еще до всех заражений для игровой практики заявился на параллельный турнир ATP 250 в Мельбурне.

С учетом всех обстоятельств россиянам будет не так и просто, несмотря на наличие Медведева в составе, выйти из группы. Поскольку и Франция, и Австралия, и, особенно, Италия, с двумя теннисистами топ-10 Маттео Берреттини и Янником Синнером, а также с опытнейшим Фабио Фоньини, выглядят сложными соперниками. Особенно, итальянцы, которых можно назвать едва ли не претендентами № 1 на победу в турнире. Напомним, в прошлом году в финале россияне обыграли как итальянцев. Но, в любом случае, Медведев должен ставить задачу выиграть все свои матчи, а дальше уже как получится. Из остальных участников отметим Германию во главе с Александром Зверевым, Грецию со Стефаносом Циципасом и Испанию, пусть без Рафаэля Надаля, но с очень ровным составом.

Состав команд и расписание матчей ATP Cup-2022 смотрите здесь

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