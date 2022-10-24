Теннис. ATP 500. Вена 2022: результаты, видео, расписание

С 24 по 30 октября в столице Австрии проходит теннисный турнир ATP 500 Erste Bank Open.

Финиш теннисного сезона-2022 у мужчин совсем близок, поэтому борьба в чемпионской гонке обострилась до предела. Причем пока не гарантировали себе участие в ATP Finals даже Даниил Медведев и Андрей Рублев. Именно они, а также Стефанос Циципас, уже обеспечивший себе поездку на итоговый турнир в Турин, считаются главными претендентами на победу в Вене.

В случае завоевания титула в Вене Медведев может гарантировать себе участие в итоговом турнире вне зависимости от результатов Masters в Париже. Хотя и Рублев, если выиграет в столице Австрии, практически наверняка обеспечит себе поездку в Турин. Андрей также попал в верхнюю часть сетки, а, значит, может сыграть с Даниилом уже на стадии полуфинала. В первом круге его ждет Диего Шварцман, во втором возможен матч с Григором Димитровым, в четвертьфинале – с Кэмероном Норри.

По теме: Теннис. ATP 500. Вена 2022: что ждать и где смотреть

24 октября, понедельник

Первый круг

Карен Хачанов – Джеффри Джон Вульф (США) – 7(4):6, 7:5

Тэйлор Фриц (США, 4) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:7(4), 7:6(7), 6:3

Борна Чорич (Хорватия) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 7:5, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Филип Мизолич (Австрия) – 6:3, 6:3

Теннис. ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

24 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 15:00

25 октября, вторник

Первый круг. Начало в 14:00

26 октября, среда

Второй круг. Начало в 14:00

27 октября, четверг

Второй круг. Начало в 14:00

28 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 15:00

29 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 15:00

30 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 18:00

Смотрите прямые трансляции турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP