Теннис. ATP 500. Вена 2022. Финал: что ждать и где смотреть

В финале теннисного турнира ATP 500 Erste Bank Open в Вене 30 октября 2022 ujlf сыграют первый сеяный Даниил Медведев и Денис Шаповалов. Причем для Медведева предстоящий матч весьма важен – Даниил может завоевать свой второй в сезоне после триумфа в Лос-Кабосе и самый значимый в году титул. Впрочем, для Шаповалова встреча имеет большое значение, ведь он не побеждал на турнирах ATP с 2019 года.

Финишный отрезок сезона Медведев в 2020 и 2021 годах проводил ударно. И, судя по всему, намерен классно завершить и нынешний, не слишком-то удачный по своим меркам теннисный год, в котором у него помимо одной победы в финалах есть еще три поражения, в том числе от Рафаэля Надаля на Australian Open. С 2018 года Даниил ни разу не выигрывал меньше двух титулов, поэтому явно хочет исправить ситуацию и подойти к Masters в Париже и итоговому турниру ATP в хорошей форме и отличном настроении. Пока все получается – микротравма ноги, из-за которой он не вышел на решающий сет полуфинала с Новаком Джоковичем в Астане, Медведева сейчас совершенно не беспокоит – двигается по корту он просто превосходно.

В четырех матчах на турнире Даниил отдал соперникам всего 22 гейма. Николоза Басилашвили на старте он обыграл 6:2, 6:2, возрождающегося Доминика Тима – 6:3, 6:3, Янника Синнера в четвертьфинале и Григора Димитрова в полуфинале – с одинаковым счетом 6:4, 6:2. Медведев очень уверенно подает, пусть за четыре встречи сделал не так уж и много эйсов – 29. С другой стороны, он и подавал с учетом довольно легких выигрышей не так и много. Экс-лидер мирового рейтинга также очень хорош в затяжных розыгрышах, плетя тактическую паутину, он держит глубину и всегда способен резко перейти из обороны в атаку.

«Это был великолепный матч! Да, было несколько моментов, когда я думал, что можно сыграть получше, раньше пойти вперед или сразу поддавить оппонента. Но затем мне удалось стабилизировать игру и прибавить в важнейшие моменты. Очень доволен своим уровнем тенниса», - прокомментировал Медведев итог полуфинала официальному сайту ATP. Добавим, что победа над Димитровым позволила ему досрочно квалифицироваться на итоговый турнир.

Шаповалов сейчас занимает только 19 место в рейтинге, но осенью заиграл гораздо лучше, чем в предыдущих фазах сезона. В Сеуле он добрался до финала, в Токио – до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Тейлору Фрицу. Причем в Вене Шапо взял у Фрица реванш – 6:1, 4:6, 6:3. Кроме того, в четвертьфинале он победил Дэна Эванса 6:3, 6:3, а в полуфинале подуставшего Борну Чорича, ранее выбившего Стефаноса Циципаса и Хуберта Хуркача, 7:6, 6:0. По словам Шаповалова, он проводит великолепную неделю, что делает его счастливым. На предстоящий матч против Медведева он, само собой, настроен по-боевому, однако признает – будет очень непросто, поскольку в нескольких последних очных встречах Даниил доминировал на корте.

Отметим, что после двух побед в 2017 и 2018 годах Шаповалов уступил Медведеву трижды подряд, не взяв ни одной партии. Правда, последняя игра в Цинциннати чуть больше двух месяцев назад закончилась в пользу Даниила с конкурентным счетом 7:5, 7:5. Медведев будет фаворитом и предстоящего финала в Вене.

Теннис. ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard). Финал

время начала матча - московское

30 октября, воскресенье

Даниил Медведев (1) - Денис Шаповалов. Начало не ранее 15:00

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