Теннис. ATP 500. Вена 2022: что ждать и где смотреть

Финиш теннисного сезона-2022 у мужчин совсем близок, поэтому борьба в чемпионской гонке обострилась до предела. Причем пока не гарантировали себе участие в ATP Finals даже Даниил Медведев и Андрей Рублев. Именно они, а также Стефанос Циципас, уже обеспечивший себе поездку на итоговый турнир в Турин, считаются главными претендентами на победу в турнире ATP 500 Erste Bank Open, который пройдет в Вене с 24 по 30 октября.

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Медведев, напомним, в начале октября в полуфинальном матче в Астане против Новака Джоковича при счете 1:1 по сетам снялся из-за травмы левой ноги. Но, судя по всему, повреждение оказалось не слишком серьезным, раз Медведев успел восстановиться буквально за пару недель. Отметим, что для Даниила турнир в столице Австрии будет первым после рождения дочери Алисы. В стартовой встрече Медведев, посеянный под первым номером, встретится с непредсказуемым Николозом Басилашвили. После чего его в случае победы ждет встреча с набирающим обороты старым соперником Домиником Тимом, который на двух подряд турнирах в Хихоне и Антверпене добрался до полуфинальной стадии, либо с Томми Полом. Среди потенциальных соперников по четвертьфиналу выделим Янника Синнера, также еще не потерявшего шансы на ATP Finals.

Кстати, в случае завоевания титула в Вене Медведев может гарантировать себе участие в итоговом турнире вне зависимости от результатов Masters в Париже. Хотя и Рублев, если выиграет в столице Австрии, практически наверняка обеспечит себе поездку в Турин. Андрей также попал в верхнюю часть сетки, а, значит, может сыграть с Даниилом уже на стадии полуфинала. В первом круге его ждет Диего Шварцман, во втором возможен матч с Григором Димитровым, в четвертьфинале – с Кэмероном Норри.

Янник Синнер еще сохраняет шансы на участие в ATP Finals Фото © 2022 Getty Images

Циципас, посеянный под вторым номером, начнет турнир матчем с Деннисом Новаком, уже во втором круге он может встретится с Борной Чоричем, а в четвертьфинале вариантов хоть отбавляй – Хуберт Хуркач, Фрэнсис Тиафо (они составят пару первого круга), Лоренцо Сонего и Эмил Руусувуори. Кроме того, в нижней половине Маттео Берреттини в четвертьфинале идет на триумфатора недавнего ATP 500 в Токио Тейлора Фрица. Правда, Берреттини в первом круге попал на Дэна Эванса, а затем может встретиться с Кареном Хачановым, в то время как у Фрица во втором круге намечается интереснейший поединок с Денисом Шаповаловым.

Теннис. ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

24 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 15:00

25 октября, вторник

Первый круг. Начало в 14:00

26 октября, среда

Второй круг. Начало в 14:00

27 октября, четверг

Второй круг. Начало в 14:00

28 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 15:00

29 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 15:00

30 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 18:00

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