Теннис. ATP 500. Вена-2021. Финал. Зверев – Тиафо: что ждать и где смотреть

Из-за причуд календаря 31 октября 2021 года пройдут финалы сразу двух теннисных турниров, чемпионом которых в 2020-м был один и тот же игрок – россиянин Андрей Рублев. Однако на сей раз ни в Санкт-Петербурге ни в Вене Рублев титул не отстоит, он вылетел на домашнем турнире на стадии четвертьфинала. А за победу на Erste Bank Open-2021 в столице Австрии сыграют Александр Зверев и сенсационный Фрэнсис Тиафо.

Зверев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, проводит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере – он выиграл Олимпийские игры в Токио, а также два турнира серии Masters – в Мадриде и Цинциннати. Кро ме того, победил на ATP 500 в Акапулько. Соревнования в Вене также имеют статус ATP 500 и собрали очень мощный состав участников. На пути к финалу Александр обыграл Филипа Краиновича, Алекса де Минаура, Феликса Оже-Альяссима и вундеркинда Карлоса Алькараса в полуфинале 6:3, 6:3. Но не сказать, что проход по турнирной сетке дался немецкому теннисисту легко, де Минаура и Оже-Альяссима он переиграл лишь в трех партиях.

Предстоящий финал в Вене станет для Зверева 27-м по счету, соотношение побед и поражений у него в решающих матчах 17:9. Причем в 2021 году Саша не проиграл ни одного финала. Так что 24-летний Зверев, безусловно, умеет играть столь важные поединки, что не скажешь про его 23-летнего оппонента. Тиафо за карьеру лишь дважды играл в финалах турниров ATP (одна победа и одно поражения), причем с тех пор прошло более трех лет – обе титульных встречи датированы 2018 годом. Пластичный и эмоциональный Фрэнсис давно считается большим талантом, но оправдывать авансы ему раньше мешала нестабильность. Именно из-за нее он никогда прежде не поднимался выше 29 места в рейтинге, а сейчас и вовсе 49-й.

При этом американец в свои лучшие дни способен обыграть любого. На Уимблдоне он выбил Стефаноса Циципаса, на US Open – Рублева. Перед турниром в Вене Тиафо вылетел уже на старте в Антверпене от Энди Маррея, зато в Австрии заблистал во всей красе. После победы над Душаном Лайовичем Фрэнсис во втором круге сотворил главную сенсацию, выбив первого сеяного Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Причем в решающей партии он проигрывал 0:3. Затем переиграл Диего Шварцмана, а в полуфинале спасся из безнадежной ситуации. Он проиграл первый сет Яннику Синнеру и уступал 2:5 во второй партии, после чего сумел-таки переломить ход борьбы и победить 3:6, 7:5, 6:2.

По словам Тиафо, такие подвиги он совершил благодаря поддержке публики. Но, вероятно, в матче со Зверевым большинство будет болеть все же за Александра. К тому же Зверев меньше устал, да и по личным встречам ведет 5:1.

Теннис. ATP 500. Erste Bank Open-2021. Вена, Австрия (Hard). Финал

31 октября, воскресенье

Александр Зверев (2) – Фрэнсис Тиафо. Начало не ранее 16:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

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