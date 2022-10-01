Теннис. ATP 500. Токио 2022: что ждать и где смотреть

После двухлетнего перерыва, связанного с ковидом, теннисный турнир ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, возвращается в календарь. Он пройдет с 3 по 9 октября 2022 года в столице Японии с участием второй ракетки мира Каспера Рууда, Тейлора Фрица, Ника Кирьоса и Фрэнсиса Тиафо.

Любопытно, что Кирьос уже выигрывал в Токио – в 2016 году в финале он переиграл Давида Гоффена. Последними двумя чемпионами в 2018 и 2019 годах соответственно стали соответственно Даниил Медведев и Новак Джокович, которые на сей раз предпочли параллельный турнир в Астане. В отличие от второй ракетки мира Рууда. Каспер, впрочем, с 3 октября будет сдвинут на третью строчку Рафаэлем Надалем. Правда, финалист US Open-2022 Рууд на предшествующем турнире в Сеуле сенсационно оступился уже в четвертьфинале, проиграв Йосихито Нисиоке. В Токио он стартует матчем с Жауме Мунаром, а в четвертьфинале наиболее вероятна его встреча с Алексом де Минауром.

В соседней четверти фаворитом выглядит герой последних недель Тиафо. Фрэнсис отличился на US Open, где дошел до полуфинала и выдал пятисетовую битву с будущим чемпионом Карлосом Алькарасом, а затем принес победное очко сборной Остального мира на Кубке Лейвера, победив Стефаноса Циципаса. В четвертьфинале Токио он идет на Дэна Эванса, которому, впрочем, ради выхода в эту стадию придется очень постараться. В частности, во втором круге Эванс может сыграть с лучшим во встрече Нисиоки и Миомира Кецмановича.

Фрэнсис Тиафо заметно прибавил в последнее время Фото © 2022 Getty Images

В нижней части сетки второй сеяный и восьмая ракетка мира Норри стартует матчем с Танаси Коккинакисом, во втором круге весьма вероятна его встреча с Брэндоном Накашимой, а в четвертьфинале – с Денисом Шаповаловым. В соседней четверти уже во втором круге нас может ждать интереснейший по вывеске матч чемпиона Masters в Цинциннати Борны Чорича и Фрица. Туда же жребий определил и Кирьоса, который, напомним, дошел до финала Уимблдона, выиграл ATP 500 в Вашингтоне, а на US Open выбил первую на тот момент ракетку мира Медведева, но в четвертьфинале уступил Карену Хачанову.

Теннис. ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио, Япония (Hard). Расписание

3 – 9 октября

время начала матчей - московское

3 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 5:00

4 октября, вторник

Первый круг. Начало в 5:00

5 октября, среда

Первый круг. Второй круг. Начало в 5:00

6 октября, четверг

Второй круг. Начало в 5:00

7 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 5:00

8 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 7:00

9 октября, воскресенье

Финалы в одиночном и парном разрядах. Начало в 7:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP