Теннис. ATP 500. Лондон 2022: что ждать и где смотреть

Мощный состав собрал травяной теннисный турнир ATP 500 в Лондоне Cinch Championships, который пройдет с 13 по 19 июня 2022 года. Среди участников – финалист недавнего «Ролан Гаррос» Каспер Рууд, финалист прошлогоднего Уимблдона и действующий чемпион Маттео Берреттини, а также Марин Чилич, Денис Шаповалов, набравший на траве ход Энди Маррей и другие классные игроки.

Вообще этот турнир, ранее известный как Queen's Club Championships, является одним из старейших в теннисной истории - впервые его провели в 1881 году! Здесь блистали в первой половине прошлого века такие теннисные легенды как Билл Тилден и Дональд Бадж, во второй – Род Лейвер, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Иван Лендл и Борис Беккер, Стефан Эдберг и Пит Сампрас. Четырежды здесь побеждал Энди Роддик. Однако рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде (пять) является Маррей, постепенно возвращающий былую форму. Так, на старте травяного сезона в Штутгарте он дошел до финала, по ходу выбив Стефаноса Циципаса. Но по результатам жеребьевки Энди попал, пожалуй, в самую сложную четверть – на старте он сыграет с Лоренцо Сонего, победителя ждет лучший в матче Берреттини и Даниэля Эванса, а в четвертьфинале сильнейший сыграет с Шаповаловым, Томми Полом, Фрэнсисом Тиафо или Стэном Вавринкой.

Впрочем, и соседняя четверть «нашпигована» сильными теннисистами – уже в первом круге нас ждут матчи Григора Димитрова и прошлогоднего финалиста Кэмерона Норри, Райли Опелки и Алекса Де Минаура, также здесь Алехандро Давидович-Фокина и Ботик ван де Зандшульп.

В верхней половине лидеру посева Рууду, на первый взгляд, повезло чуть больше – в четвертьфинале его возможными оппонентами могут стать Диего Шварцман, Дженсон Бруксби или Филип Краинович, а в полуфинале вероятен матч-реванш с Мариином Чиличем, которого Каспер переиграл совсем недавно в полуфинале «Ролан Гаррос». При этом не надо забывать, что Марин прекрасно играет на траве и доходил до финала Уимблдона. Хотя сетка у Чилича посложнее – во втором круге его потенциальным соперником может стать Александр Бублик или Лоренцо Музетти, в четвертьфинале – Тейлор Фриц.

Энди Маррей возвращает былую форму Фото © 2022 Getty Images

Теннис. ATP 500. Cinch Championships. Лондон, Великобритания (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

13 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 14:00

14 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 14:00

15 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 14:00

16 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 14:00

17 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 15:00

19 июня, воскресенье

Финал. Начало не ранее 15:30

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