Теннис. ATP 500. Галле 2022: результаты, видео, расписание

С 13 по 19 июня 2022 года в Галле проходит мужской травяной турнир ATP 500 Terra Wortmann Open, в котором принимают участие несколько звезд первой величины во главе с лидером мирового рейтинга Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Кроме того, среди фаворитов можно отметить Андрея Рублева, Феликса Оже-Альяссима, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Галле.
- Подробно о жеребьевке и участниках турнира ATP в Галле читайте здесь
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Расписание
Теннис. ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass)
время начала матчей - московское
13 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 13:00
14 июня, вторник
Первый круг. Начало матчей в 13:00
15 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 13:00
16 июня, четверг
Второй круг. Начало матчей в 13:00
17 июня, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00
18 июня, суббота
Полуфиналы. Начало матчей в 15:30
19 июня, воскресенье
Финал. Начало в 16:00