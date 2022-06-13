Теннис. ATP 500. Галле 2022: результаты, видео, расписание

С 13 по 19 июня 2022 года в Галле проходит мужской травяной турнир ATP 500 Terra Wortmann Open, в котором принимают участие несколько звезд первой величины во главе с лидером мирового рейтинга Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Кроме того, среди фаворитов можно отметить Андрея Рублева, Феликса Оже-Альяссима, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Галле.

Подробно о жеребьевке и участниках турнира ATP в Галле читайте здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

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Расписание

Теннис. ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass)

время начала матчей - московское

13 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

14 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

15 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

16 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 13:00

17 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 15:30

19 июня, воскресенье

Финал. Начало в 16:00