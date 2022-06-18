Теннис. ATP 500. Галле 2022. Финал: что ждать и где смотреть

В финале теннисного турнира ATP 500 в Галле сыграют 19 июня 2022 года Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Год назад они провели двухдневный триллер на Уимблдоне, завершившийся победой Хуркача. Однако в трех последующих встречах на харде дважды сильнее оказывался Даниил. Теперь же в в Галле Медведев и Хуркач, можно сказать, проведут травяной матч-реванш, причем каждый из них наверняка мечтает о первом титуле в сезоне.

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Медведеву, 13 июня вновь ставшему первой ракеткой мира, в данный момент особо ничего терять. «Сейчас мне не к чему готовиться. Могу полностью выкладываться в Галле. Хоть ногу сломать, но выиграть турнир», - пошутил лидер мирового рейтинга в интервью на корте после одной из своих побед. Понятно, что ничего ломать Даниил не хочет, но факт остается фактом – поскольку российские и белорусские теннисисты не допущены организаторами Уимблдона, экономить силы ему не надо.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала в Хертогенбоше, где сенсационно уступил Тиму ван Рейтховену. При этом отнесся к поражению философски и сумел еще лучше привыкнуть к траве в Галле. Год назад на этом турнире он на старте уступил Яну-Леннарту Штруффу, но с тех пор проявил себя классным травяным игроком – 14 побед в 16 играх на этом покрытии. В Галле в четырех играх с Давидом Гоффеном, Ильей Ивашко, Роберто Баутиста-Агутом и Оскаром Отте в полуфинале он не проиграл ни одной партии, при этом регулярно отыгрывая брейк-пойнты. В трех стартовых встречах Даниил спас все 17 брейк-пойнтов. Правда, в игре против прекрасного травяного теннисиста Отте он все же не сумел удержать подачу – в первом сете Оскар повел 5:3 и даже имел сетбол. Но… Отте в этот важнейший момент допустил двойную ошибку, чем Медведев мастерски воспользовался, сделал обратный брейк, взял партию на тай-брейке, после чего взял игру под контроль и победил 7:6, 6:3.

Хуркач, в свою очередь, на пути к финалу уже на старте выиграл непростой трехсетовый матч у Максима Кресси, после чего переиграл в двух партиях Раду Албота и Феликса Оже-Альяссима, а в полуфинале оказался сильнее Ника Кирьоса 4:6, 7:6, 7:6. Поляк в Галле прекрасно подает, что помогает ему в том числе и на тай-брейках – пять выигранных 13-х геймов из пяти. Впрочем, и Медведев оба своих тай-брейка на турнире выиграл. Счет личных встреч между соперниками 2:2. Впервые они сыграли менее года назад в четвертом круге Уимблдона – Хуркач взял верх в пяти партиях. Затем уже Даниил победил в Цинциннати и на итоговом турнире ATP, но минувшей весной в Майами сильнее оказался Хуберт. Впрочем, фаворитом финала все же можно назвать Медведева, пусть и не слишком явным.

Теннис. ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass). Финал

время начала матча - московское

время начала матчей - московское

19 июня, воскресенье

Даниил Медведев (1) – Хуберт Хуркач (5). Начало не ранее 16:00

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