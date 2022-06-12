Теннис. ATP 500. Галле 2022: что ждать и где смотреть

Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублев сыграют на травяном турнире в Галле

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
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С 13 по 19 июня 2022 года в Галле состоится мужской травяной турнир ATP 500 Terra Wortmann Open, в котором сыграют сразу четыре теннисиста из топ-10 рейтинга ATP во главе с вернувшим себе звание первой ракетки мира Даниилом Медведевым. Также среди участников – Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим. Да и игроков из второго – третьего десятков рейтинга, особенно Хуберта Хуркача списывать со счетов никак нельзя.

Медведев 13 июня официально возглавит рейтинг ATP после списания с теннисистов очков за «Ролан Гаррос» 2021 года. Даниил успешно начал травяной сезон, дойдя до финала в Хертогенбоше. Но экономить силы ему не надо – в связи с запретом Уимблдона на участие в нем российских и белорусских теннисистов Медведев вполне может играть на траве все три предшествующие травяному «Большому шлему» подряд. К тому же ценность титула в Галле весьма высока, в том числе и в очковом выражении – победитель получит сразу 500 баллов. Хотя ради титула надо будет очень серьезно потрудиться – сетку Медведева нельзя назвать простой. Уже в первом круге он встретится с Давидом Гоффеном, которому в свое время проигрывал на Уимблдоне. Затем возможен поединок с победителем матча Илья Ивашко и Ян-Леннарта Штруффа, а в четвертьфинале среди потенциальных соперников выделим Роберто Баутиста-Агута и Мартона Фучовича.

В соседней четверти фаворитом выглядит прошлогодний финалист Галле Андрей Рублев, хотя уже на старте его ждет грозный соперник – Николоз Басилашвили, которого в 2021-м удалось обыграть здесь в полуфинале. Во втором круге не исключен матч с Миомиром Кецмановичем или Оскаром Отте, в четвертьфинале – с Кареном Хачановым или Асланом Карацевым, по жребию образовавших пару первого круга.

Хуберт Хуркач силен на траве
Фото © 2021 Getty Images

Прошлогодний чемпион Уго Умбер во втором круге может сыграть с Хуркачем, в этой же четверти находится Оже-Альяссим, вылетевший в Хертогенбоше в полуфинале. В самой нижней части сетки также немало звездных имен. Второй сеяный Циципас, уступивший в Штутгарте в четвертьфинале Энди Маррею, идет во втором круге на Ника Кирьоса. Кроме того, в эту четверть попали Себастьян Корда, Кристиан Гарин, Пабло Карреньо-Буста и Хольгер Руне.

Теннис. ATP 500. Terra Wortmann Open. Галле, Германия (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

13 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

14 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

15 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

16 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 13:00

17 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 15:30

19 июня, воскресенье

Финал. Начало в 16:00

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