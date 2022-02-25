Теннис. ATP 500. Дубай-2022. Финал. Рублев - Веселы: что ждать и где смотреть

Российский теннисист Андрей Рублев после некоторого спада вновь настроился на победную волну. На следующей неделе после титула ATP 250 в Марселе он продолжил выигрывать и на Dubai Duty Free Tennis Championships категории ATP 500. 26 февраля Рублев сыграет за титул в Дубае с Иржи Веселы, который добрался до финала из квалификации, попутно обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича.

Не секрет, что с осени 2021-го у Рублева наступил спад. А турниров он и вовсе не выигрывал с марта прошлого года. Но серия неудач подошла к концу в Марселе, где в финале Андрей переиграл Феликса Оже-Альяссима 7:5, 7:6. Мало кто мог предположить, что и в Дубае Рублев дойдет до финала. Ведь свой первый матч против Дэна Эванса он играл фактически в день прилета из Франции. Сам россиянин также сомневался в своем физическом состоянии, однако выиграл 6:4, 7:5. После чего продолжил преодолевать трудности, связанные с усталостью и жаркой погодой.

Во втором круге, четвертьфинале и полуфинале Рублев проигрывал стартовые сеты, но не сдавался, а переламывал ход игры и, в итоге, добивался успеха. Так произошло в игре против Квона Сун-ву (4:6, 6:0, 6:3) и Маккензи Макдональда (2:6, 6:3, 6:1) и в полуфинальной встрече с Хубертом Хуркачем (3:6, 7:5, 7:6). И не сказать, что соперники что-то дарили седьмой ракетке мира, он сам прибавлял, действовал более мощно и точно, попадая очень близко к линиям. «Чувствую себя суперсчастливым и суперуставшим», - приводит официальный сайт ATP слова Рублева после выигрыша у Хуркача за два часа и 23 минуты. На данный момент соотношение побед и поражений в финалах у Рублева (9:5) обнадеживает, но важный вопрос – хватит ли ему сил на решающий матч в Дубае?

Впрочем, тот же вопрос можно задать и по поводу Веселы. 28-летний левша из Чехии занимает в рейтинге на данный момент только 128 место, но в Дубае проводит лучший турнир в карьере. В 2015-м Иржи входил в топ-40, в его активе два титула ATP в трех финалах, но особых результатов в последнее время у него не было. Зато сейчас он прорывался из квалификации сразу в финал, причем преодолел сопротивление сразу четырех топ-теннисистов. В первом круге он обыграл Марина Чилича (6:4, 7:6), во втором – Роберто Баутиста Агута (6:2, 6:4), в четвертьфинале – Джоковича (6:4, 7:6), а в полуфинале – Дениса Шаповалова (6:7, 7:6, 7:6). Встреча против Шаповалова проходила позже матча «Рублев – Хуркач» и продолжалась три часа и 12 минут, а в решающей партии чех отыграл подачу на матч.

Это будет первый поединок между Рублевым и Веселы. Оба любят играть агрессивно и обладают превосходной подачей. Причем в этом компоненте Иржи на этом турнире выглядит предпочтительнее. Впрочем, Хуркача против Андрея не спасли даже 27 эйсов, поэтому все решит не только дуэль подач.

Теннис. ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard). Финал

время начала игры - московское

26 февраля, суббота

Финал одиночного разряда. Начало в 18:00

Прямую трансляцию финала турнира в Дубае смотрите на Eurosport 2 и в EurosportPlayer

Сетки, промежуточные результаты и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP