Теннис. ATP 500. Дубай-2022: что ждать и где смотреть

Лидер рейтинга ATP cерб Новак Джокович не выступал на турнирах более двух с половиной месяцев, с Кубка Дэвиса-2021. Как все помнят, ему пришлось пропустить в январе Australian Open, но сейчас он возвращается на корт на ATP 500 в Дубае. Причем на Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдет с 21 по 26 февраля, Новаку предстоит не только бороться за титул, но и отстаивать звание первой ракетки мира.

При этом даже победа на турнире не гарантирует, что Джокович не опередит россиянин Даниил Медведев, играющий параллельно в Акапулько. Помешать Джоковичу могут в том числе и россияне – действующий чемпион Дубая Аслан Карацев, а также Андрей Рублев, выигравший на днях турнир в Марселе, и Карен Хачанов.

Если кратко, то Джоковичу для сохранения лидерства в рейтинге необходимо выиграть турнир и надеяться, что Медведев не победит в Акапулько. Но если Даниил допустит осечку, то для Новака титул в Дубае станет необходимым и достаточным условием для продолжения его феноменальной серии (86 недель подряд) на вершине рейтинга ATP. Сам серб спокойно относится к возможной потере лидерства. Но при этом, естественно, будет стремиться к выигрышу в Дубае. Уже в первом круге его вечером 21 февраля ждет матч с Лоренцо Музетти, затем возможная встреча с победителем матча Хачанова и Алекса де Минаура, а в четвертьфинале – с Роберто Баутиста Агутом, выигравшим на минувшей неделе турнир в Дохе, или Мариином Чиличем. Также в его половине сетки двое канадцев – Феликс Оже-Альяссим, набравший превосходную форму в начале года, и Денис Шаповалов.

Рублев, посеянный под вторым номером, в минувшее воскресенье выиграл в Марселе свой первый титул за 11 месяц, победив в финале Оже-Альяссима. Но уже на старте в Дубае его ждет опасный и неудобный соперник – Даниэль Эванс. А в четвертьфинале возможно российское дерби с Карацевым. Напомним, что в марте 2021 года именно в Дубае Аслан завоевал дебютный титул в карьере, справившись в полуфинале с Рублевым, а в финале с Ллойдом Харрисом. Также в нижней половине сетки расположились такие сильные теннисисты, как Янник Синнер, Хуберт Хуркач, Александр Бублик и Энди Маррей.

Андрей Рублев сыграет в Дубае сразу после титула в Марселе Фото © 2022 Getty Images

Теннис. ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard)

21 – 26 февраля

время начала игр - московское

21 февраля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

22 февраля, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 13:00

23 февраля, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

24 февраля, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00

25 февраля, пятница

Полуфиналы. Начало матчей в 16:00

26 февраля, суббота

Финал одиночного разряда. Начало в 18:00

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