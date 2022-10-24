Теннис. ATP 500. Базель 2022: результаты, видео, расписание

С 24 по 30 октября 2022 года в швейцарском Базеле проходит теннисный турнир ATP 500 Swiss Indoors Basel.
Еще не так давно он считался вотчиной действующего чемпиона (в предыдущий раз турнир проводился в 2019-м) Роджера Федерера. Но он завершил карьеру на Кубке Лейвера месяц назад. Но и без него состав участников выглядит весьма внушительно – посев возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас, также в Базеле выступят Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Пабло Карреньо-Буста и другие очень сильные игроки.
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Теннис. ATP 500. Базель 2022: что ждать и где смотреть
24 октября, понедельник
Первый круг
- Александр Бублик (Казахстан) – Аслан Карацев – 6:3, 7:6(2)
- Карлос Алькарас (Испания, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3:6, 6:2, 7:5
- Брэндон Накашима (США) – Давид Гоффен (Бельгия) – 2:6, 7:6(4), 6:4
Теннис. ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard). Расписание
время начала матчей - московское
24 октября, понедельник
Первый круг. Начало в 16:00
25 октября, вторник
Первый круг. Начало в 16:00
26 октября, среда
Второй круг. Начало в 16:00
27 октября, четверг
Второй круг. Начало в 16:00
28 октября, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 14:00
29 октября, суббота
Полуфиналы. Начало в 13:30
30 октября, воскресенье
Финал. Начало не ранее 16:00
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