Теннис. ATP 500. Базель 2022: результаты, видео, расписание

С 24 по 30 октября 2022 года в швейцарском Базеле проходит теннисный турнир ATP 500 Swiss Indoors Basel.

Еще не так давно он считался вотчиной действующего чемпиона (в предыдущий раз турнир проводился в 2019-м) Роджера Федерера. Но он завершил карьеру на Кубке Лейвера месяц назад. Но и без него состав участников выглядит весьма внушительно – посев возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас, также в Базеле выступят Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Пабло Карреньо-Буста и другие очень сильные игроки.

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Теннис. ATP 500. Базель 2022: что ждать и где смотреть

24 октября, понедельник

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) – Аслан Карацев – 6:3, 7:6(2)

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3:6, 6:2, 7:5

Брэндон Накашима (США) – Давид Гоффен (Бельгия) – 2:6, 7:6(4), 6:4

Теннис. ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

24 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 16:00

25 октября, вторник

Первый круг. Начало в 16:00

26 октября, среда

Второй круг. Начало в 16:00

27 октября, четверг

Второй круг. Начало в 16:00

28 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 14:00

29 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 13:30

30 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 16:00

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