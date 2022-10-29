Теннис. ATP 500. Базель 2022. Финал. Оже-Альяссим - Руне: что ждать и где смотреть

В финальном матче теннисного турнира ATP 500 Swiss Indoors Basel в Базеле встретятся две молодые звезды мирового тенниса – 22-летний Феликс Оже-Альяссим и 19-летний Хольгер Руне, которые ударно проводят последние недели. Оже-Альяссим выиграл уже 12 матчей подряд, в полуфинале Базеля второй раз подряд за полтора месяца победив лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, а Руне из 14 последних встреч выиграл 13, завоевав на прошлой неделе титул в Стокгольме.

Оже-Альяссим сейчас отчаянно сражается за путевку на ATP Finals в Турине и, надо признать, благодаря своим октябрьским подвигам чрезвычайно близок к тому, чтобы впервые квалифицироваться на итоговый турнир. В случае выигрыша в Базеле его отрыв от главного конкурента Тейлора Фрица превысит 700 очков, а, значит, американцу или Хуберту Хуркачу в Париже потребуется только победа. На пути к трофеям во Флоренции и в Антверпене Феликс проиграл всего по одной партии, один сет он отдал и в Базеле, причем уже на старте Марку-Андреа Хюслеру (6:7, 6:4, 6:4). После чего разгромил Миомира Кецмановича (6:1, 6:0) и уверенно справился с Александром Бубликом (6:2, 6:3) и самим Алькарасом (6:3, 6:2).

Оже-Альяссим назвал свою игру на турнире почти идеальной и близкой к совершенству, а неделю – фантастической. Все верно, Феликс прекрасно подает, да и на приеме создает необходимое давление на соперника. В нынешнем сезоне в его активе три титула и один проигранный финал (все в зале на харде). Отметим, что до 2022 года Оже-Альяссим вообще не выигрывал турниры ATP, так что в любом случае его прогресс заметен.

Хольгер Руне в концовке сезона вышел на новый качественный уровень Фото © 2022 Getty Images

Еще более очевиден прогресс Руне, который также добыл в 2022-м дебютный трофей – весной на грунте в Мюнхене. На прошлой неделе в Стокгольме Хольгер обыграл в финале Стефаноса Циципаса, а до этого в Софии уступил в решающем матче Хюслеру. В Базеле он пока не проиграл ни одной партии, победив Алекса де Минаура (6:2, 7:5), Уго Умбера (6:4, 6:2), Артура Риндеркнеха (7:6, 6:2) и Роберто Баутисту Агута (7:6, 7:6). Причем испанцу в полуфинале на тай-брейке второго сета он уступал 2:6, отыграв четыре сетбола. Руне уже гарантировал себе прорыв в топ-20 рейтинга на 18-е место, а в случае выигрыша в Базеле станет 16-й или 17-й ракеткой мира.

Руне после выхода в финал отдал должное своему будущему сопернику. Отметив, что Феликс показывает сейчас великолепный теннис, причем не только благодаря подаче, но и в других аспектах игры. Хотя при этом Хольгер выразил надежду, что ему все равно удастся взять верх в предстоящему финале. Исход первой очной встречи между двумя теннисистами непредсказуем, пусть при всем уважении к Руне на данный момент Оже-Альяссим смотрится более уверенно. Так что именно Феликса можно назвать не слишком явным, но все же фаворитом.

Теннис. ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard). Финал

время начала матча - московское

30 октября, воскресенье

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Хольгер Руне (Дания). Начало не ранее 16:00

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