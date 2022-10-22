Теннис. ATP 500. Базель 2022: что ждать и где смотреть

Еще не так давно теннисный турнир ATP 500 Swiss Indoors Basel в Базеле считался вотчиной действующего чемпиона (в предыдущий раз турнир проводился в 2019-м) Роджера Федерера, который надеялся сыграть в родной Швейцарии и в этом году. Однако из-за травм Роджер завершил карьеру на Кубке Лейвера месяц назад. Впрочем, и в его отсутствие состав участников турнира, который состоится с 24 по 30 октября 2022 года, выглядит весьма внушительно – посев возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас, также в Базеле выступят Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Пабло Карреньо-Буста и другие очень сильные игроки.

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Алькарас и Рууд гарантировали себе участие на ATP Finals, но их соперники в Базеле, прежде всего, Оже-Альяссим еще бьются за путевки в Турин. Примечательно, что Алькарас и Оже-Альяссим могут встретиться в полуфинале. Карлос проиграл Феликсу в рамках группового турнира финальной части Кубка Дэвиса, но встреча прошла сразу после триумфа испанца на US Open, времени на восстановление после тяжелого турнира и перелета у Карлоса почти не было. Хотя Алькарас уступил и на старте турнира в Астане – его обидчиком стал Давид Гоффен. С тех пор 19-летний лидер рейтинга ATP на турнирах не выступал. Поэтому уже стартовая встреча с британцем Джеком Дрейпером станет для него серьезным испытанием. Во втором круге возможен матч Карлоса с Ботиком ван де Зандшульпом или Адрианом Маннарино, в четвертьфинале – среди вероятных оппонентов выделим Карреньо-Бусту и Максима Кресси.

Оже-Альяссим, посеянный под третьим номером, набрал сейчас очень приличную форму. Правда, на старте его ждет «крепкий орешек» в лице Марка-Андреа Хюслера, затем по сетке он идет на лучшего в матче Алехандро Давидовича Фокины и Миомира Кецмановича, в четвертьфинале среди потенциальных оппонентов выделим Лоренцо Музетти и Александра Бублика.

Каспер Рууд настроен под занавес сезона вернуться на пик формы Фото © Getty Images

Рууд, занимающий третье место в рейтинге ATP, крайне неудачно провел азиатскую серию после US Open, выиграв в Сеуле и Токио в сумме всего один матч. Но сейчас, после пары недель отдыха, Каспер наверняка постарается вернуться на прежний уровень. Начнет турнир в Базеле он встречей со Стэном Вавринкой, во втором круге он может сыграть с Гоффеном или Брэндоном Накашимой, в четвертьфинале – с одним из героев последних недель Себастьяном Кордой, Энди Марреем или Роберто Баутиста Агутом. В соседней четверти за путевку в полуфинал будут сражаться, прежде всего, Чилич, Алекс де Минаур и Хольгер Руне. Любопытно, что де Минаур и Руне сыграют в первом круге Базеля буквально через несколько дней после их полуфинального матча в Стокгольме, где напряженной борьбе верх взял Хольгер.

Теннис. ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

24 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 16:00

25 октября, вторник

Первый круг. Начало в 16:00

26 октября, среда

Второй круг. Начало в 16:00

27 октября, четверг

Второй круг. Начало в 16:00

28 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 14:00

29 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 13:30

30 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 16:00

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