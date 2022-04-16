Теннис. ATP 500. Барселона-2022: что ждать и где смотреть

После Masters в Монте-Карло многие сильнейшие теннисисты мира отправились в Барселону, где c 18 по 24 апреля 2022 года состоится один из самых престижных турниров категории ATP 500 Barcelona Open. Действующий чемпион Рафаэль Надаль, к сожалению, не сможет защитить свой титул из-за травмы, но и без него состав участников выглядит очень мощным – в Барселоне заявлены сразу девять теннисистов топ-20 во главе со Стефаносом Циципасом.

В прошлом году в тяжелейшем и равном финале Циципас уступил Надалю 4:6, 7:6, 5:7. На сей раз Стефанос получил первый номер посева и на старте встретится с победителем матча Ильи Ивашко и Педро Мартинеса. А уже в третьем круге его может ждать матч с Григором Димитровым, классно начавшим грунтовый сезон в Монте-Карло. Мало того, уже в четвертьфинале не исключен поединок Циципаса с вундеркиндом Карлосом Алькарасом, если тот, конечно, сам преодолеет все препятствия, в частности, в части сетки 18-летнего испанца находится непредсказуемый и очень опасный Николоз Басилашвили.

Под четвертым номером посеян Кэмерон Норри, который также расположился в верхней половине сетки. Среди его потенциальных соперников в первых кругах – Адриан Маннарино, Мартон Фучович, Альберт Рамос-Виньолас и Федерико Дельбонис, а в четвертьфинале – Роберто Баутиста Агут, Алекс де Минаур и Ллойд Харрис.

Диего Шварцман чрезвычайно опасен на грунте Фото © Getty Images

Каспер Рууд, финалист Masters в Майами (там он, напомним, уступил Алькарасу), посеян под вторым номером. В третьем круге вероятен его поединок с Александром Бубликом, пусть тот и не скрывает своей нелюбви к грунтовому покрытию. В этой же четверти расположились Пабло Карреньо-Буста, Лоренцо Сонего и Томми Робредо. Конечно, 39-летний испанский ветеран Робредо не входит в число фаворитов, но не упомянуть о нем нельзя. Победитель 12 турниров ATP (в том числе в Барселоне в далеком 2004 году) именно на этой неделе завершает свою долгую карьеру.

В соседний четверти фаворитом выглядит не третий сеяный Феликс Оже-Альяссим, а один из лучших мастеров игры на грунте Диего Шварцман, получивший шестой номер посева. Шварцмана на пути к четвертьфиналу могут встретиться Лоренцо Музетти либо Дэн Эванс, а Оже-Альссиму – Себастьян Корда, Алехандро Давидович-Фокина или Фрэнсис Тиафо.

Теннис. ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell-2022. Барселона, Испания (Clay). Расписание

время начала матчей - московское

18 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

19 апреля, вторник

Первый круг/ Второй круг. Начало матчей в 12:00

20 апреля, среда

Второй круг/ Третий круг. Начало матчей в 12:00

21 апреля, четверг

Третий круг. Начало матчей в 12:00

22 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:30

23 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 14:30

24 апреля, воскресенье

Финалы одиночного и парного разряда. Начало в 14:00

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