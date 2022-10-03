Теннис. ATP 500. Астана 2022: результаты, видео, расписание

C 3 по 9 октября 2022 года в Астане проходит мужской теннисный турнир ATP 500 Astana Open с участием Карлоса Алькараса, Даниила Медведева, Новака Джоковича и других теннисистов топ-10. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Астане.
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- Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP
Результаты
3 октября, понедельник
Первый круг
- Адриан Маннарино (Франция) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 1:6, 6:2, 6:3
- Чжан Чжичжэнь (Китай, 7) - Аслан Карацев - 4:6, 6:4, 6:1
- Хуберт Хуркач (Польша) - Франсиско Серундоло (Аргентина) - 6:2, 7:6(2)
- Ботик ван де Зандушульп (Нидерланды) - Бейбит Жукаев (Казахстан) - 6:1, 6:1
- Роберто Баутиста Агут (Испания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) - 6:4, 7:6(6)
- Андрей Рублев (5) - Ласло Дьере (Сербия) - 6:4, 6:3
Теннис. ATP 500. Astana Open. Астана, Казахстан (Hard). Расписание
3 – 9 октября
время начала матчей - московское
3 октября, понедельник
Первый круг. Начало в 9:00
4 октября, вторник
Первый круг. Начало в 8:00
5 октября, среда
Первый круг. Второй круг. Начало в 8:00
6 октября, четверг
Второй круг. Начало в 9:00
7 октября, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 9:00
8 октября, суббота
Полуфиналы. Начало в 11:00
9 октября, воскресенье
Финалы одиночного и парного разрядах. Начало в 11:30 (предварительно)
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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP