Теннис. ATP 500. Астана 2022: результаты, видео, расписание

C 3 по 9 октября 2022 года в Астане проходит мужской теннисный турнир ATP 500 Astana Open с участием Карлоса Алькараса, Даниила Медведева, Новака Джоковича и других теннисистов топ-10. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Астане.

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Результаты

3 октября, понедельник

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 1:6, 6:2, 6:3

Чжан Чжичжэнь (Китай, 7) - Аслан Карацев - 4:6, 6:4, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша) - Франсиско Серундоло (Аргентина) - 6:2, 7:6(2)

Ботик ван де Зандушульп (Нидерланды) - Бейбит Жукаев (Казахстан) - 6:1, 6:1

Роберто Баутиста Агут (Испания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) - 6:4, 7:6(6)

Андрей Рублев (5) - Ласло Дьере (Сербия) - 6:4, 6:3

Теннис. ATP 500. Astana Open. Астана, Казахстан (Hard). Расписание

3 – 9 октября

время начала матчей - московское

3 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 9:00

4 октября, вторник

Первый круг. Начало в 8:00

5 октября, среда

Первый круг. Второй круг. Начало в 8:00

6 октября, четверг

Второй круг. Начало в 9:00

7 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 9:00

8 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 11:00

9 октября, воскресенье

Финалы одиночного и парного разрядах. Начало в 11:30 (предварительно)

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP