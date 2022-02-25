Теннис. ATP 500. Акапулько-2022. Полуфинал. Медведев – Надаль: что ждать и где смотреть

Даниил Медведев уже гарантировал себе звание первой ракетки мира в мужском теннисе. Но будет вдвойне приятно, если он отпразднует лидерство в рейтинге титулом на турнире категории ATP 500 в Акапулько. Россиянин уверенно вышел в полуфинал, где сыграет 26 февраля утром по московскому времени со своим обидчиком по недавнему финалу Australian Open-2022 Рафаэлем Надалем, который в нынешнем сезоне вообще не потерпел не единого поражения.

Медведев добрался до полуфинала в Акапулько относительно легко, в трех своих первых матчах он не отдал ни одной партии, последовательно одолев Бенуа Пэра (6:3, 6:4), Пабло Андухара (6:1, 6:2) и Йосихито Нисиоку (6:2, 6:3). При этом в матче с японцем он трижды терял свою подачу, а во второй партии дважды проигрывал с брейком. Кстати. Даниил активно использовал укороченные. Часто удачно, пусть порой и заигрывался. В целом, складывалось впечатление, что Медведев с учетом уязвимости подачи Нисиоки понимал - он способен прибавить в любой момент. Что, в принципе, и сделал.

После матча в интервью на корте он признался, что многочисленные сообщения и звонки с поздравлениями по поводу первой строчки рейтинга (россиянин возглавит рейтинге 28 февраля после поражения Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае) сделали его игру в Акапулько не самой легкой. Добавив – его цель в Мексике остается прежней, продолжать выигрывать матч за матчем. «Если мне предстоит встретиться с Рафой, то, конечно, игры с ним всегда особенные. У меня появится шанс взять реванш. Я должен учиться во встречах с лучшими, к коим относятся Рафа, Роджер, Новак и Энди», - добавил Медведев.

Надаль в рейтинге сейчас находится на пятом месте, но с учетом феноменального старта сезона 35-летний испанец также может начать задумываться о возвращении звания первой ракетки мира. Ему удался лучший старт сезона в карьере – 14 побед подряд. Рафа завоевал титулы на турнире категории 250 в Мельбурне, затем на открытом чемпионате Австралии, а в Акапулько переиграл Дениса Кудлу (6:3, 6:2), Стефана Козлова (6:0, 6:3) и Томми Пола (6:0, 7:6). Правда, вторая партия с Полом получилась у него очень затратной и продолжалась более полутора часов. По личным встречам Рафа ведет у Медведева со счетом 4:1, но почти все матчи между этими соперниками прошли в абсолютно равной борьбе. Оба находятся в хорошей форме, поэтому шансы кажутся равными. В другом полуфинале встретятся Стефанос Циципас и Кэмерон Норри.

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard). Полуфинал

время начала игры - московское

26 февраля, суббота

Даниил Медведев (Россия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 4). Начало не ранее 7:00

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