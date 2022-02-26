Теннис. ATP 500. Акапулько-2022. Финал. Надаль – Норри: что ждать и где смотреть

Фантастическая форма, которую набрал испанский теннисист Рафаэль Надаль в начале 2022 года, впечатляет. На турнире категории ATP 500 в Акапулько Рафа продлил свою победную серию со старта сезона до 15 матчей, обыграв в полуфинале нового (с 28 февраля) теннисного короля Даниила Медведева 6:3, 6:3. Но в финале ему предстоит встреча с «крепким орешком» - Кэмероном Норри, демонстрирующим в Акапулько очень качественный теннис.

Матч Медведев – Надаль воспринимался многими, как матч-реванш за финал Australian Open, в котором россиянин упустил преимущество в два сета и уступил. На сей раз, несмотря на счет, борьба также получилась очень упорной. Даниил не показал свой лучший теннис, возможно, сбивающим фактором стало ожидаемое лидерство в рейтинге. Да и не самый быстрый хард больше подходит Надалю. Но при этом не сказать, что игра получилась односторонней. Просто в ключевые моменты Рафа реализовал свои шансы, а Медведев этого сделать не сумел. Достаточно посмотреть на второй сет, продолжавшийся более часа. В нем россиянин упустил все свои 11 брейк-пойнтов, в то время как испанец реализовал два шанса из трех. Подвела Даниила и подача – десять эйсов при семи двойных по его стандартам можно назвать очень слабым показателем.

Как бы то ни было, Надаль сейчас действительно хорош. О его турнирном пути в Акапулько можно прочитать здесь, но в любом случае он по праву лидирует в чемпионской гонке сезона-2022. В свою очередь, Норри также находится в великолепной форме. 26-летний британец, как признает и Надаль, за последний год прибавил во всех компонентах игры. Да, он начал сезон в Австралии с четырех поражений подряд, но к концу февраля вновь обрел свою игру. И в случае завоевания титула в Акапулько впервые пробьется в топ-10 рейтинга ATP. На нынешнем турнире он последовательно обыграл Даниэля Альтмайера (7:5, 6:2), Джона Иснера (6:7, 6:3, 6:2), Петера Гойовчика (6:1, 6:0) и Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) и довел беспроигрышную серию до восьми матчей с учетом титула в Делрей-Бич на прошлой неделе. Всего же он выиграл три турнира, еще пять раз играл в финалах.

Понятно, что послужной список Надаль куда больше. Для Рафы этот финал будет 128-м в карьере на уровне ATP, при этом он может завоевать 91-й титул. Естественно, он является фаворитом, в том числе и с учетом личных встреч – в трех предыдущих матчах в 2021 году Норри не смог взять у испанца ни одной партии на Australian Open, в Барселоне и на «Ролан Гаррос». Но Надаль прав, что его соперник с тех пор заметно прибавил и постарается осложнить ему жизнь в финале.

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard). Полуфинал

время начала игры - московское

27 февраля, воскресенье

Даниил Медведев (Россия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 4). Начало не ранее 6:00

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