Теннис. ATP 500. Акапулько-2022: что ждать и где смотреть

Российский теннисист Даниил Медведев возвращается в игру после своего болезненного поражения в финале Australian Open. Причем по итогам турнира ATP 500 в Акапулько с 22 по 27 февраля он может обогнать в рейтинге ATP Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира. Для гарантированного лидерства в рейтинге Даниилу необходимо побеждать в Мексике или рассчитывать на осечку сербу. В любом случае завоевать титул будет крайне нелегко, поскольку в Акапулько сыграют сразу пять теннисистов из топ-6, а уже в полуфинале на пути Медведева может стать его обидчик на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне Рафаэль Надаль.

Борьба за первое место в рейтинге обострилась после того, как у Джоковича списали очки за титул Australian Open-2021, который ему не позволили защитить. В свою очередь Даниил защитил свои баллы, второй год подряд выйдя в финал. И сейчас ситуация складывается в его пользу. Ведь 28 февраля у Новака сгорят очки за победу в Дубае в 2020 году. Перед стартовыми матчами в Акапулько и в Дубае, куда заявился Джокович, преимущество россиянина в так называемом live-рейтинге составляло 60 очков. Таким образом, если на двух турнирах одинаковой категории теннисисты покажут одинаковые результаты, то лидером рейтинга станет именно Медведев. Есть и другие сценарии. Так, Даниил в любом случае станет новым теннисным королем, если Новак не дойдет в Дубае до четвертьфинала. Если же Джокович проиграет в четвертьфинале, Медведеву достаточно выхода во второй круг.

Но понятно, что рассчитывать на ошибку конкурента не стоит, да и россиянин должен ставить перед собой на каждом турнире максимальные цели. В Акапулько он начинает встречей с Бенуа Пэром, до полуфинала наиболее опасны из потенциальных соперников Тейлор Фриц и Адриан Маннарино, а за выход в финал Медведева, не исключено, ждет матч-реванш с Надалем, в четверти которого, впрочем, Григор Димитров и Маттео Берреттини.

Рафаэль Надаль также настроен на победу в Акапулько Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине сетки отметим действующего чемпиона Акапулько Александра Зверева, в финале 2021 года обыгравшего Стефаноса Циципаса. Сейчас этот матч возможен в полуфинале, пусть Циципас в феврале пока не выглядит неуязвимым – на днях в Марселе он уступил россиянину Роману Сафиуллину. Также в нижней половине сетки отметим Кэмерона Норри и Пабло Карреньо-Бусту.

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard)

22 – 27 февраля

время начала игр - московское

22 февраля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 3:00

23 февраля, среда

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 3:00

24 февраля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 3:00

25 февраля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 2:00

26 февраля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 5:00

27 февраля, воскресенье

Финал одиночного разряда. Начало в 4:00

Прямые трансляции турнира в Акапулько смотрите в EurosportPlayer

Сетки, промежуточные результаты и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP