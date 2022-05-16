Теннис. ATP 250. Женева-2022: результаты, видео, расписание

С 16 по 21 мая 2022 года в Женеве проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 250 с участием второй ракетки мира, на котором в тур после операции вернется вторая ракетка мира Даниил Медведев. Также среди участников еще один игрок из топ-10 Каспер Рууд, Денис Шаповалов, Райли Опелка и другие сильные теннисисты. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробно о жеребьевке и учасниках турнира в Женеве читайте здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

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Расписание

Теннис. ATP 250. Gonet Geneva Open-2022. Женева, Швейцария (Clay)

время начала матчей - московское

16 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

17 мая, вторник

Второй круг. Начало матчей в 13:00

18 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

19 мая, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:30

20 мая, пятница

Полуфиналы. Начало матчей в 13:00

21 мая, суббота

Финал. Начало не ранее 16.00

Смотрите прямые трансляции турнира в Женеве на TennisTV

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP