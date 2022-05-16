Теннис. ATP 250. Женева-2022: результаты, видео, расписание

С 16 по 21 мая 2022 года в Женеве проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 250 с участием второй ракетки мира, на котором в тур после операции вернется вторая ракетка мира Даниил Медведев. Также среди участников еще один игрок из топ-10 Каспер Рууд, Денис Шаповалов, Райли Опелка и другие сильные теннисисты. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробно о жеребьевке и учасниках турнира в Женеве читайте здесь
Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP
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Расписание
Теннис. ATP 250. Gonet Geneva Open-2022. Женева, Швейцария (Clay)
время начала матчей - московское
16 мая, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 13:00
17 мая, вторник
Второй круг. Начало матчей в 13:00
18 мая, среда
Второй круг. Начало матчей в 12:00
19 мая, четверг
Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:30
20 мая, пятница
Полуфиналы. Начало матчей в 13:00
21 мая, суббота
Финал. Начало не ранее 16.00
Смотрите прямые трансляции турнира в Женеве на TennisTV
Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP