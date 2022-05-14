Теннис. ATP 250. Женева-2022: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир ATP 250 Geneva Open в Женеве для многих станет последней проверкой перед «Ролан Гаррос». А для второй ракетки мира Даниила Медведева эта проверка и вовсе будет единственной – из-за операции один из сильнейших теннисистов мира пропустил около полутора месяцев. В Женеве Медведев посеян под первым номером, но легкой прогулки, особенно с учетом отсутствия игровой практики, у него там не ожидается.

Медведев решился на операцию из-за грыжи сразу после вылета в четвертьфинале турнира в Майами от Хуберта Хуркача. Таким образом, Даниил пропустил большую часть грунтового сезона, включая три Masters – в Монте-Карло, Риме и Мадриде. Однако на «Ролан Гаррос» он сыграть собирается. Восстановление, судя по всему, идет по плану – уже в конце апреля теннисист начал тренировки на корте. А в начале мая получил wild card на турнир в Женеве. Любопытно, что даже без игры он стал бы первой ракеткой мира, если бы Новак Джокович не вышел в полуфинал в Риме. Но Новак с задачей справился, так что возвращение лидерства пока откладывается. Впрочем, на данном этапе для Медведева куда важнее нащупать свой ритм на не самом любимом покрытии – грунте.

Первый круг Даниил пропустит, после чего его ждет не самый простой тест в виде встречи с победителем матча Ришара Гаске и Джона Миллмана. Также в его четверти сетки Александр Бублик и давний соперник Доминик Тим, чья форма после серьезной травмы и затяжного перерыва, пока, впрочем, оставляет желать лучшего.

Доминик Тим пока далек от своей лучшей формы Фото © 2022 Getty Images

В соседней четверти собрано немало сильных теннисистов во главе с прошлогодним финалистом Женевы Денисом Шаповаловым, обыгравшим в Риме самого Рафаэля Надаля. Кроме того, в этой части сетки удачно сыгравший в Риме Маркос Гирон, Пабло Андухар и Николоз Басилашвили.

Второй номер посева получил действующий чемпион Женевы, прекрасный мастер игры на грунте Каспер Рууд, также среди участников – Райли Опелка, Альберт Рамос-Виньолас, Томми Пол, Фабио Фоньини, Федерико Дельбонис…. В общем для категории «250» состав очень даже мощный.

Теннис. ATP 250. Gonet Geneva Open-2022. Женева, Швейцария (Clay). Расписание

время начала матчей - московское

16 мая, понедельник

Второй круг. Начало матчей в 13:00

17 мая, вторник

Второй круг. Начало матчей в 13:00

18 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

19 мая, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:30

20 мая, пятница

Полуфиналы. Начало матчей в 13:00

21 мая, суббота

Финал. Начало не ранее 16.00

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