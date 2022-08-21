Теннис. WTA 1000. Цинциннати 2022. Финал. Квитова - Гарсия: что ждать и где смотреть

На турнире WTA 1000 в Цинциннати Western & Southern Open играли все лучшие теннисистки мира, но никто из сеяных до финала не дошел. Титул 21 августа 2022 года сенсационно разыграют опытнейшая Петра Квитова, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, и 35-я ракетка мира Каролин Гарсия.

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На счету Квитовой 29 титулов, более десяти лет назад она поднималась на вторую строчку рейтинга, однако двукратная чемпионка Уимблдона проводила не блестящий сезон. Она вылетела из топ-20, пусть и завоевала титул на WTA 500 в Истборне пару месяцев назад. В Торонто она и вовсе вылетела в первом круге, но в Цинциннати 32-летняя теннисистка из Чехии заиграла фантастически. Хотя вновь чуть не вылетела уже на старте – в первом раунде против прошлогодней финалистки Жил Тайхманн во втором сете она отыграла матчбол, но сумела переломить ход встречи. Сорану Кирстю она переиграла в двух партиях, а Онс Жабер – в трех, хотя сделала ей «баранку» (6:0) в решающем сете. С Айлой Томлянович в четвертьфинале было попроще, Петра проиграла всего пять геймов.

Но полуфинал против Мэдисон Киз получился изматывающим – Квитова уступила тай-брейк первого сета, после чего все же переломила ход игры и победила 6:7, 6:4, 6:3. Для Петры этот финал будет уже 40-м в карьере, при этом первым в Цинциннати. Чешская теннисистка особо отметила этот факт после выигрыша у Киз, назвав момент особенным. В случае завоевания титула Квитова вернется не только в топ-20, но и в топ-15 и заявит о себе как об одном из фаворитов US Open.

Каролин Гарсия выиграла больше всех матчей в WTA-туре этим летом Фото © 2022 Getty Images

В свою очередь, 28-летняя Гарсия сыграет 13-й финал (при девяти титулах) в карьере. Около пяти лет назад француженка считалась едва ли не претенденткой на звание первой ракетки мира, она поднималась до четвертого места в рейтинге, стала чемпионкой супертурниров в Ухане и Пекине и дошла до полуфинала на итоговом чемпионате WTA. Вот только с конца сезона-2018 началось неуклонное падение результатов и рейтинга, прошлый сезон Гарсия завершила в восьмом десятке. Новый прорыв в элиту начался в июне. За последние два месяца Каролин завоевала титулы на траве в Бад Хомбурге и на грунте в Варшаве (где выбила первую ракетку мира Игу Швентек). С начала лета она выиграла 26 матчей – это лучший показатель в женском туре. В Торонто Гарсия также вылетела на старте, зато в Цинциннати успела одержать с учетом квалификации уже семь побед! В том числе и над тремя теннисистками топ-10 – Марией Саккари, Джессикой Пегулой и Ариной Соболенко в полуфинале. Матч с Соболенко дважды прерывался из-за дождя, но, в итоге, Каролин лучше справилась с этими непростыми условиями и взяла верх 6:2, 4:6, 6:1.

В случае победы в Цинциннати Гарсия также вернется в топ-20. Однако не стоит забывать, что у нее будет заметно меньше времени на восстановление. Счет личных встреч также в пользу Квитовой – 5:3, хотя с 2019 года, когда был сыгран предыдущий очный матч, очень многое изменилось. Обе теннисистки умеют играть агрессивно, находятся в хорошей форме, так что многое решит психология.

Теннис. WTA 1000. Western & Southern Open 2022. Цинциннати, США (Hard). Финал

время начала матча - московское

21 августа, воскресенье

Петра Квитова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция). Начало не ранее 21:00

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